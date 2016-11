Blaha: Pozitívom Trumpa je, že môže upokojiť vzťahy s Ruskom

Voliči majú podľa neho tendenciu voliť zmenu a Trump tú zmenu predstavoval. Úvodný prejav a kroky Trumpa však podľa Parízka naznačujú, že sa bude chovať inak po zvolení ako v predvolebnej kampani.

Predseda Výboru NR SR pre európske záležitosti Ľuboš Blaha (Smer) v súvislosti s prezidentskými voľbami v USA vyhlásil, že to nebolo víťazstvo Trumpa vo voľbách, ako skôr prehra Hillary Clintonovej. Celá éra globalizácie je podľa Blahu veľmi problematická pre chudobnejších ľudí, robotníkov, ľudí z priemyselných centier a nedokážu tak dať hlas niekomu z establishmentu, navyše, ak má neoliberálne názory ako Clintonová. Nešli preto voliť.

Problémom je liberálna bublina, v ktorej žijú elity

Blaha zároveň upozorňuje, že pri nasledujúcich voľbách v Rakúsku, Francúzsku či Holandsku môže vyhrať krajná pravica, lebo sa môžu cítiť na vlne. „Riešenie nie je v tom, aby sme ako protikandidátov voči krajnej pravici ponúkali sterilných, jalových a establishmentových kandidátov, ktorí nemôžu vyhrať. To je základný problém," povedal Blaha.

Problémom je podľa neho tiež liberálna bublina, v ktorej žijú elity. Ak budú vyhrávať krajní pravičiari, tak to EÚ nepomôže, dodal Blaha, podľa ktorého treba voči ním postaviť kandidátov, ktorí budú energickí, dynamickí a budú vedieť osloviť bežných ľudí. Blaha tiež hovorí, že ľavica sa nemôže venovať stredným triedam v mestách, ale musí oslovovať chudobných ľudí a robotníkov.

Nemôže byť uzavretá v liberálnej bubline, ktorú vytvárajú intelektuáli, ale musí podľa neho hovoriť ľudovým jazykom a chodiť k ľuďom. Ľavičiari v Holandsku či Francúzsku dnes podľa Blahu padajú, keďže už nemajú klasickú ľavicovú rétoriku o sociálnom štáte a záujmoch robotníkov, ale vymenili ju za rétoriku o menšinách či ľudských právach. Ako dodal, ľavica sa musí vrátiť späť k bežnému pracujúcemu človeku, a tak môže poraziť krajnú pravicu.

Štefanec: Trump mení rétoriku

Poslanec Európskeho parlamentu Ivan Štefanec (KDH) uviedol, že čakajú na odpoveď, čo z predvolebnej rétoriky bude Trump realizovať a čo nie. Upozornil, že Trump po kampani zrazu mení svoju rétoriku. Republikáni síce podľa neho ovládli obe komory parlamentu, ale môžu zastaviť jeho názory. Základná línia sa podľa neho nebude meniť, keďže republikáni majú jasný názor smerom k udržaniu atlantickej spolupráce, rozvíjaniu dohôd či ekonomickej spolupráce.

Parízek tiež uviedol, že USA už dlhodobo upozorňuje na fakt, že Európa sa nestará o svoju vlastnú bezpečnosť a musia to zabezpečovať oni. Podľa Parízka to môže byť pre nás budíček, aby sme sa začali viac zaoberať vlastnou obranou. Pripomenul, že záväzky, ku ktorým sme sa zaviazali od začiatku členstva v NATO, si finančne neplníme. Zlepšuje sa to a tendencia je dobrá, ale sme už viac ako 10 rokov členmi a mali by sme podľa neho v tomto smere robiť viac.

Blaha: Trump je neriadená strela

Blaha tiež upozornil, že ak je na zvolení Trumpa niečo pozitívne, tak to, že môže upokojiť vzťahy s Ruskom. Trump je však podľa neho neriadená strela a ani s Ruskom to nemusí skončiť tak, ako si myslíme. Ak by však naplnil predvolebné sľuby, vo vzťahu k Rusku by mohol zavládnuť mier. Obáva sa však toho, že agresívne útočil na Irán a Čínu.

Štefanec pripomenul, že naše miesto je jasné v EÚ a NATO a želáme si dobré vzťahy s každým vrátane Ruska, len nesmie porušovať dohody, ako to v poslednom čase robí. Blaha na záver dodal, že Trumpovo víťazstvo by mohlo pomôcť aj v Sýrii. Ako uviedol, Trump by mohol priniesť viac realizmu do medzinárodnej politiky, a povedať „bavme sa o dosiahnuteľných riešeniach, a nie iba ideáloch“.