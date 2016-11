Kamióny išli spod Strečna cez Terchovú aj napriek zákazu

Obchádzku cez Terchovú využívali najmä tí, čo potrebovali ísť na Oravu alebo do Liptova. Do Martina sa dá prejsť cez Fačkovské sedlo. Podobné uzávierky – od soboty 8. hodiny do nedele 16. hodiny – budú pod Strečnom aj po jedenásť nasledujúcich víkendov. V druhej etape prác má byť premávka medzi Žilinou a Martinom obmedzená do jedného pruhu na štyri mesiace.

Na úzku i kľukatú cestu Terchovskou dolinou, často bez krajníc a chodníkov v dedinách, mierili kamióny počas víkendu najmä so zahraničnými evidenčnými číslami. A to aj napriek zákazu prejazdu áut nad 7,5 tony.

Napríklad vodič kamióna z Maďarska sa v Terchovej musel otočiť. Ako povedal, mal v pláne ísť zo Žiliny cez Martin do Ružomberka. Cez zavreté Strečno prejsť nemohol, skončil v Terchovej. Až tam mu bolo jasné, že sa musí vrátiť do Žiliny.

„Tam si pozriem, kadiaľ vlastne pôjdem,“ povedal. Nebol jediný. „Videl som tu niekoľko kamiónov, mali zahraničné poznávacie značky, asi zablúdili, asi nerozumeli dopravným výstrahám v rádiách,“ poznamenal prednosta Obecného úradu v Terchovej František Kadaš.

Terchová svojich občanov informovala už dopredu cez obecný rozhlas a internet, že obcou bude prechádzať oveľa viac áut, ako je obvyklé. „Ľudí sme upozornili, aby venovali zvýšenú pozornosť premávke, aby používali viac reflexných prvkov,“ povedal prednosta.

Neskončili len pri informovaní, na frekventované priechody dali hliadky hasičov, aby pomohli ľuďom bezpečne prejsť cez cestu. Už aj bez toho, aby Terchová slúžila ako obchádzková trasa, po ceste druhej triedy prechádza veľa áut, podľa prieskumu Výskumného ústavu dopravného 7– až 9-tisíc denne.

Práce, ktoré sa momentálne na hradnom brale robia, si vyžadujú úplné uzavretie cesty. Horolezci si v sobotu ráno pripravovali kotviaci systém – istenú trasu v skale, aby sa v masíve mohli pohybovať čo najbezpečnejšie. Do skál navŕtali kotviace oká, cez ktoré natiahli oceľové laná.

„Ideme do neznámeho terénu. Môže sa stať, že pri výrube budeme uvoľňovať väčšie či menšie bloky, a preto musí byť úplná uzávierka cesty, pretože nevieme, kam presne môžu tieto bloky dopadnúť,“ povedal Petr Olišar, geotechnik z firmy Arcadis CZ, ktorá zabezpečuje sanáciu brala v Strečne. Práce v skale vysokej 103 metrov budú náročné. „Musíme rozmýšľať o každom kroku, ktorý urobíme,“ dodal.

Počasie nebolo ideálne, v sobotu ráno pršalo a fúkal nepríjemný vietor. „Mokrá skala nám nevadí. Keby bola námraza, keby sa šmýkalo na skale, tak to by nás zastavilo,“ povedal Olišar. V nedeľu to už bolo lepšie, nepršalo. Teploty sa síce pohybovali okolo 1 – 2 stupňov pod nulou, no skala nebola namrznutá.

Aj ostatné práce počas nasledujúcich víkendov budú závisieť v prvom rade od počasia. Horolezci včera zo skalnej steny odstraňovali vegetáciu, pokračovať v čistení skaly od stromov a krovín budú aj o týždeň. Podmienky v skalnom masíve sú ťažké a skala je poriadne zarastená, takže práce nejdú až tak rýchlo, ako sa predpokladalo.

Sanácia Strečna sa má skončiť 31. mája, je to však veľmi šibeničný termín. „Tento termín bude ešte diskutovaný, my sa budeme snažiť robiť, čo sa dá, ale myslím si, že môže byť ohrozený,“ naznačil Branislav Prelovský zo slovenskej pobočky firmy Arcadis CZ.

Vláda o pohybe skaly informovala už v júni 2015. Nasledujúce obdobie pripravovalo ministerstvo životného prostredia správu o stave brala a návrh sanácie. Vláda schválila materiál v júni 2016, v lete potom tri mesiace prebiehala súťaž o zákazku. Zmluvu s víťaznou firmou ministerstvo podpísalo len pred mesiacom, fakticky na prahu zimy.