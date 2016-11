Prieskum INEKO: Demokracia na Slovensku upadla

Podľa prieskumu INEKO by úroveň demokracie mohlo zlepšiť aj vyšetrenie kauzy Bašternák. Na archívnej snímke z leta je protest pred bytovým komplexom Bonaparte.

Naproti tomu 13 odborníkov uviedlo, že sa kvalita ani nezlepšila ani nezhoršila, osem uviedlo mierne zlepšenie a dvaja väčšie zlepšenie, výrazné zlepšenie demokracie neuviedol ani jeden expert. Prieskum vykonal inštitút INEKO na prelome septembra a októbra 2016 medzi názorovými lídrami a odborníkmi z mimovládneho sektora, podnikateľského prostredia, akadémie, médií a verejnej správy na Slovensku. Na prieskume formou elektronického dotazníka sa z viac než 200 oslovených zúčastnilo 81 osobností, z nich 16 si želalo ostať v anonymite.

Ľudia sú sklamaní z korupcie

Demokraciu podľa prieskumu ohrozujú najmä strana Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko a hnutie Sme rodina Borisa Kollára, skôr škodia aj strany SNS a Smer. Výrazným prínosom pre demokraciu nie je žiadna politická strana. Mierny prínos majú strany KDH, SaS, Most-Híd a OĽaNO-NOVA.

Medzi hlavné príčiny rastúcej popularity autoritatívnych a neštandardných politikov patrí najmä to, že ľudia sú sklamaní z korupcie štandardných politikov a ich previazania na oligarchov a podnikateľské skupiny, sú sklamaní, že štandardní politici nepriniesli poriadok a spravodlivosť, a tiež z toho, že štandardní politici nezvyšujú kvalitu verejných služieb napríklad v školstve, zdravotníctve, súdnictve, bezpečnosti.

Okamžite by pomohlo vyšetrenie káuz

Medzi najúčinnejšie riešenia, ktoré by zlepšili demokraciu už v krátkom čase patria: dôveryhodné vyšetrenie kauzy Bašternák, monitoring a hodnotenie efektívnosti projektov a tendrov v rezortoch, kde sa rozdeľujú najväčšie verejné zákazky, zverejňovanie podrobných majetkových priznaní politikov a vysokých štátnych funkcionárov, posilnenie nezávislosti fungovania polície, prokuratúry a súdov napríklad ich oddelením od výkonnej moci, zriadením nezávislej inšpekcie polície a prokuratúry, zrušením bezdôvodnej odvolateľnosti policajného prezidenta či otvorením Rady prokurátorov členom mimo prokurátorského prostredia.

Z dlhodobého hľadiska by prispelo k zlepšeniu demokracie to, ak by sa deti a študenti na školách učili lepšie kriticky myslieť a rozumieť významu demokracie, posilnenie nezávislosti a verejnej kontroly polície, prokuratúry a súdov, zvyšovanie kvality verejných služieb napríklad v školstve, zdravotníctve, súdnictve, bezpečnosti či príchod dôveryhodných demokratických politikov.

Cieľom prieskumu bolo zistiť postoje odborníkov na stav demokracie na Slovensku a na hlavné príčiny vysokej popularity autoritatívnych a antidemokratických politikov. Celý prieskum možno nájsť na stránke inštitútu.