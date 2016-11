Podmanický otvára tému obmedzenia predaja počas sviatkov

„Ako rozumné riešenie, ktoré by mohlo byť v tejto fáze určitým kompromisom, by to mohli byť štátne sviatky a dni pracovného pokoja. V podstate by sa okruh dní, počas ktorých by bol obmedzený maloobchodný predaj, rozšíril o štyri dni, keď sú štátne sviatky, a o osem dní pracovného pokoja,“ uviedol Podmanický.

V roku 2008 Podmanický spolu s poslankyňou za Ľudovú stranu HZDS Ľudmilou Muškovou predkladal novelu Zákonníka práce, ktorá zaviedla obmedzenie maloobchodného predaja na Štedrý deň, Prvý sviatok vianočný, Nový rok a Veľkonočnú nedeľu. „Hoci bol tento krok vtedy kritizovaný najmä zo strany niektorých obchodných reťazcov, prax ukázala, že to bolo správne rozhodnutie, ktoré spoločnosť napokon prijala,“ konštatoval.

Odmedzenie by sa nemalo týkať malých živnostníkov

Do úvahy treba podľa Podmanického zobrať najmä situáciu zamestnancov v obchodoch, ktorí majú tiež právo byť počas sviatočných dní so svojimi rodinami. „Keďže obchody nemajú charakter nepretržitej práce, ako napríklad nemocnice, nemal by byť nijaký praktický problém s obmedzením ich práce počas uvedených sviatočných dní,“ povedal s tým, že pri zatvorení nehrozia ani nijaké zásadné výpadky tržieb v obchodoch, pretože zákazníci sa pred sviatočnými dňami predzásobia tovarom a po nich si zas doplnia zásoby. „Časť zákazníkov môže počas týchto dní presunúť svoje záujmy napríklad do oblasti cestovného ruchu, čo môže pomôcť tomuto perspektívnemu sektoru,“ povedal.

Obmedzenie predaja by sa však podľa neho netýkalo čerpacích staníc, lekární, predajní suvenírov a cestovných lístkov, predajní na letiskách, autobusových a železničných staniciach, nemocniciach a rovnako by sa netýkalo malých živnostníkov, ktorí obchody prevádzkujú vlastnými kapacitami.

V Európe nič výnimočné

Podmanický pripomenul, že obmedzenie predaja v niektoré dni nie je nič výnimočné ani v Európe. V susednom Rakúsku je obmedzený dokonca nedeľný predaj. „Vo vyspelých a civilizovaných štátoch sa nesmie v obchodoch pracovať od nevidím do nevidím, je preto normálne o tejto otázke diskutovať aj na Slovensku. Pristúpenie k obmedzeniu predaja počas štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja by bolo aj určitým prejavom toho, že na Slovensku už nechceme podporovať otrockú prácu zamestnancov v obchodných sieťach a rešpektujeme ich právo tráviť sviatočný čas v kruhu svojich rodín, a nie za pokladňami a regálmi obchodov,“ dodal Podmanický.

Cirkev žiada diskusiu o nedeľnom predaji

Najvyšší predstavitelia viacerých kresťanských cirkví a Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v Slovenskej republike sa v októbri zhodli, že dozrel čas viac diskutovať o prísnejšej regulácii nedeľného predaja. „Z tohto dôvodu sa obraciame na predstaviteľov verejného života, zákonodarcov, odborárov, predstaviteľov samosprávy a mimovládnych organizácií, aby sme spoločne vytvorili podmienky na zlepšenie života našich rodín," uvádzalo sa v spoločnom vyhlásení, ktoré prijali. Predstavitelia cirkví zdôraznili, že pre väčšinu ľudí je rodina najväčším pokladom.

„Každý človek potrebuje spoločenstvo, kde je bezpodmienečne v láske prijatý; v ktorom jeho členovia majú čas pre toho druhého. Jednou z príčin rozpadu rodiny sú zlé sociálne a spoločenské podmienky,“ konštatovali s tým, že členovia rodín cestujú za prácou na veľké vzdialenosti, iní pracujú denne do neskorého večera. „Mnohí rodičia konštatujú, že pracovné povinnosti im neumožňujú tráviť viac času so svojimi deťmi,“ upozornili. Veľkú škodu rodinám spôsobuje podľa predstaviteľov cirkví stále väčšie zotieranie rozdielu medzi pracovnými dňami a dňom pracovného pokoja. „Sú to najmä ženy – matky, ktoré nedeľu prežijú v obchodných prevádzkach. Spoločnosť, ktorá chce podporovať rodinu, by mala zachovať nedeľný odpočinok. Zamestnanci by mali mať právo venovať záver týždňa rodine, duchovným hodnotám a oddychu,“ vyhlásili cirkevní predstavitelia.