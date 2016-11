Začal sa boj o biskupickú nemocnicu

Minister zdravotníctva Tomáš Drucker sa rozhodol, že geriatrickú a detskú kliniku z areálu v Podunajských Biskupiciach presťahuje do rušného centra mesta. Odôvodňuje to nevyhovujúcim stavom budov. Nemocnica, v ktorej sa dnes už nachádzajú len geriatrickí pacienti a deti s chorobami pľúc, patrí pod bratislavskú Univerzitnú nemocnicu. Detských pacientov plánujú umiestniť na Kramároch, starších zase v nemocnici v Starom Meste na Mickiewiczovej ulici. Ani tieto zariadenia nie sú v ideálnom technickom stave.

Denník Pravda išiel preveriť, čo si o ministerskom zámere myslia pacienti a personál v Podunajských Biskupiciach. Pani Anna (71), ktorá býva priamo v mestskej časti, tvrdí, že je z takého rozhodnutia otrasená. „Pracovala som tu 25 rokov ako sanitárka, potom som robila informátorku a dodnes tu chodievam už ako pacientka. Neviem si predstaviť, že z takého krásneho prostredia nemocnica bude musieť odísť," povedala. Podľa nej tu vládne rodinná atmosféra, varia tu výborne.

„Všetko, čo je dobré, musia zničiť, vôbec im nejde o pacienta," myslí si ďalšia pacientka Mária (64), ktorú trápia kĺby a chrbtica. Také prostredie podľa nej nemá žiadna iná nemocnica. Chodievajú sem chorí od Dunajskej Stredy, Šamorína, dokonca aj spod Tatier. Lekár, ktorého sme zastavili na schodoch, potvrdil, že sem vozia starších pacientov, ktorých inde v Bratislave nechcú. „My sa tu o nich vieme postarať, keď nás rozhádžu, neverím, že to bude plusom," reagoval zdravotník.

Areál nemocnice v bratislavskej mestskej časti Podunajské Biskupice sa nachádza v tichom prostredí plnom zelene. Autor: Robert Hüttner, Pravda

Nemocnica v bratislavskej mestskej časti Podunajské Biskupice. Autor: Robert Hüttner, Pravda

O rušení nemocnice sa už hovorilo pred viac desiatimi rokmi za čias vtedajšieho ministra zdravotníctva Rudolfa Zajac. Nakoniec odtiaľ presunuli ambulancie a väčšinu oddelení. Podľa neoficiálnych informácií si na tieto lukratívne pozemky robil zálusk boháč, ktorý tam chcel postaviť súkromnú nemocnicu. Nakoniec mu to nevyšlo. Rád Sv. kríža, ktorý tam vlastní asi jednu tretinu pozemkov, nesúhlasil s takým obchodom.

„Keď pred viac ako desiatimi rokmi vysťahovali pľúcne prevádzky do Ružinova, okrem detí, už vtedy som hovoril, že by to bol veľmi dobrý priestor pre dlhodobo chorých, keďže je tam geriatrická klinika. Vysťahovanie považujem za nesystémový prístup," zhodnotil profesor a bývalý riaditeľ nemocnice v Podunajských Biskupiciach Peter Krištúfek. Ide podľa neho o funkčné budovy, krásny park, teda ideálne miesto na zariadenie liečebne pre dlhodobo chorých. „Kde dnes dajú geriatrickú kliniku? A kde detskú? To sa nedá len tak presťahovať. Navyše viaceré pavilóny vôbec nie sú staré, napríklad aj budova, kde sa nachádza geriatria, je vo veľmi dobrom stave, s Mickiewiczovou sa to nedá ani porovnať," pripomenul bývalý riaditeľ.

Nemocnica v Podunajských Biskupiciach. Autor: Robert Hüttner, Pravda

Do boja o zachovanie nemocnice pre dlhodobo chorých sa pustila aj starostka Podunajských Biskupíc Alžbeta Ožvaldová. Písala už ministrovi zdravotníctva. „Kolujú rôzne šumy, preto som chcela vedieť, ako to vlastne je. Budúci týždeň máme stretnutie," ozrejmila Ožvaldová. Ministrovi Druckerovi chce vysvetliť, prečo by priestory nemocnice v Podunajských Biskupiciach pre penzistov mali zostať tam, kde sú. Vytvorenie geriatrického centra je podľa nej aj v programovom vyhlásení vlády. Starostka odhaduje, že na opravy by stačilo 1,2 milióna eur, dotýkalo by sa to len budov, ktoré sú na štátnych pozemkoch. „Máme tu na tácke zariadenie, ktoré treba len nakopnúť," doplnila.

Ministerstvo zdravotníctva pripomína, že v žiadnom prípade nejde o zrušenie pracoviska v Podunajských Biskupiciach. „Primárnou ambíciou ministerstva je, aby sa toto zdravotnícke zariadenie presťahovalo do iných priestorov v rámci Univerzitnej nemocnice, ktoré budú spĺňať lepšie priestorové podmienky, čo zároveň prispeje k zvýšeniu komfortu pacientov aj k zlepšeniu pracovných podmienok zdravotníckeho personálu," uviedla hovorkyňa rezortu Stanislava Ľuptáková. Čo potom urobí s prázdnou nehnuteľnosťou, to sme sa už nedozvedeli.