Súdy nezverejňujú rozhodnutia, nemajú na to techniku a ľudí

Tento stav vnímajú ako problém aj samotné súdy. Zákonná povinnosť zverejňovať rozhodnutia zo strany súdov sa riadne nedodržiava a dôvodom je zlyhanie štátu, ktorý súdom nezabezpečil potrebné podmienky, podčiarkuje sa v stanovisku.

Chýba technika aj ľudia

Súdy sú zo zákona povinné zverejňovať právoplatné rozhodnutia vo veci samej, rozhodnutia, ktorými sa končí konanie, rozhodnutia o neodkladnom opatrení a rozhodnutia o odklade vykonateľnosti rozhodnutia správneho orgánu. Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia alebo rozhodnutia, ktorým sa končí konanie, súdy v tej istej lehote zverejnia aj všetky rozhodnutia vydané počas tohto súdneho konania. Pred zverejnením rozhodnutia sa v nich podľa zákona anonymizujú údaje.

ZOJ zdôrazňuje, že zverejňovanie súdnych rozhodnutí na internete a ich dostupnosť širokej verejnosti považujú za významný nástroj riadneho fungovania právneho štátu a transparentnosti výkonu súdnej moci. Na to, aby sa táto zákonom stanovená povinnosť efektívne využívala, je však podľa združenia potrebná primeraná technická a personálna pripravenosť súdov.

Ďalším veľkým problémom je, že zverejnené rozhodnutia nie sú systematicky a prehľadne usporiadané tak, aby laická alebo odborná verejnosť mohla nájsť súdne rozhodnutia podľa právnej oblasti, ktorú riešia alebo cez kľúčové slová, paragrafové znenie právnych predpisov, ktoré aplikujú či iné vyhľadávacie kritériá. Tento problém nepociťuje len verejnosť, ale opäť aj samotní sudcovia, ktorí nedokážu nájsť súdne rozhodnutia súdov vyššieho stupňa na konkrétnu tému ani cez portál Najvyššieho súdu SR, Ústavného súdu SR a ani cez najnovší právny a informačný portál ministerstva spravodlivosti slov-lex. „Úplne tak zlyháva rýchla a prehľadná orientácia v judikatúre súdov,“ zdôrazňuje sa v stanovisku.

Ministerstvo pripravuje kroky

Hovorca ministerstva spravodlivosti Peter Bubla uviedol, že určite plánujú zmeny v zverejňovaní súdnych rozhodnutí. Pripomenul, že to bola práve Lucia Žitňanská, ktorá v roku 2012 presadila túto povinnosť. Hovorca spresnil, že plánujú zmeny, ktoré urobia systém užívateľsky priateľský a lepší než je teraz. „Táto úloha je na našej strane a v priebehu volebného obdobia ju vyriešime, pretože to považujeme za dôležité,“ zdôraznil. Pokiaľ ide o technické vybavenie, súdy napojené na rozpočtovú kapitolu ministerstva spravodlivosti boli podľa hovorcu náležite technicky vybavené.

Zverejňovanie súdnych rozhodnutí je určite dobrá vec, pretože vytvára priestor, aby sa na súdnictvo pozeralo aj inak, cez konkrétne výsledky práce súdnictva. Je to bezpochyby prejav transparentnosti a rovnako priestor pre účinnú verejnú kontrolu, zdôraznil hovorca. Zároveň je to podľa neho aj nástroj pre sudcov a právnikov, aby sa pozreli, kam sa uberá výklad práva cez súdne rozhodnutia, čiže je to pracovný nástroj pre celú právnu komunitu. Väčší priestor na prácu s týmito zverejnenými rozhodnutiami vidí ministerstvo v profesionálnej obci a možno aj v mimovládnom sektore. „Domnievame sa, že priestor v externom prostredí na prácu s tým, že súdne rozhodnutia sú verejné, je široký a nie je plne využitý, čo rovnako vnímame ako istú výzvu do budúcnosti,“ zdôraznil.