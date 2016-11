Po požiari žilinskej bytovky sú stále bez domova

Od požiaru je okolo sto ľudí v telocvični už mesiac. Mesto na vyriešenie núdzovej situácie vyčlenilo 150-tisíc eur, ktoré investuje najmä do náhradného bývania v kontajnerových bytoch. Početným rodinám sa do malých unimobuniek nechce, za dobré riešenie to nepovažuje ani splnomocnenec vlády pre rómske komunity.

Prvé štyri kontajnery boli v kolónii na Bratislavskej ulici v Žiline už včera dopoludnia, postupne k nim má pribudnúť ešte šesť obytných a dva so sociálnymi zariadeniami. Budú určené pre desať rodín. Kontajnery treba napojiť na energiu, kanalizáciu a vodu, no tá bude len v sociálnych unimobunkách so sprchami, s umývadlami a so záchodmi. „Jedna bunka bez vody. Len jedna miestnosť. Ako sa tam zmestíme sedemnásti, neviem,“ hovorí 40-ročná Andrea. Ľudia nie sú nadšení, no zároveň rozmýšľajú aj nad tým, že inú možnosť, aby neskončili na ulici, nemajú. „Nechcem luxus, ale neviem si predstaviť, ako tam budeme žiť. Bojím sa, že mi deti zoberú do ústavu,“ obáva sa šesťdesiatnik Jozef, ktorý sa okrem vlastných detí stará aj o vnúčatá. Za byt platil, má jeden z najnižších dlhov, ani nie 170 eur, čo vyčíslilo mesto.

Prenájom jedného kontajnera má stáť 40 eur, plus treba dopredu zaplatiť za energiu 150 eur. Neplatiči sa okrem toho musia zaviazať, že budú platiť dlhy podľa splátkového kalendára. Bez splnenia týchto podmienok sa do buniek nedostanú.

Splnomocnenec vlády pre rómske komunity Ábel Ravasz uviedol, že tento týždeň prídu jeho úradníci do Žiliny, aby pomohli riešiť situáciu rodinám zo zhorenej bytovky. Ide najmä o pomoc vo forme mediácie. Úrad splnomocnenca presadzoval, aby sa ľudia nasťahovali späť do bytovky. Riešenie s unimobunkami, kde v jednej má žiť viac ako 10 ľudí, sa mu nepozdáva. „Moji úradníci neodporučili zatiaľ podpísať tieto zmluvy, a to z rôznych dôvodov. Jeden z nich je ten, že nie sme si istí, či by sa nedalo aspoň sčasti znovu nasťahovať do toho domu, odkiaľ museli obyvatelia odísť,“ mieni Ravasz.

Primátor Žiliny Igor Choma potvrdil, že mesto ešte nemá uzavreté zmluvy s úplne všetkými ľuďmi z bytovky. Mieni, že piatok bude posledný deň, kedy sa kontajnery naplnia novými obyvateľmi. Ak zmluvy s mestom nepodpíšu, musia si podľa primátora už sami hľadať ubytovanie, pretože telocvičňu treba uvoľniť naspäť základnej škole.

Väčšina ľudí, ktorí po požiari nemajú kde bývať, sú neplatiči, navyše zo zdevastovanej bytovky, ktorú zničili. Keďže boli postihnutí požiarom, kvôli ktorému náhle prišli o strechu nad hlavou, samospráva im musí pomôcť, no primátor dodáva, že len v nevyhnutnej miere. Náhradné byty plánuje poskytnúť len dvom rodinám, ktoré podlžnosti voči mestu nemajú.