Drucker mení plány na stavbu novej nemocnice, možno budú dve menšie

O novom zámere stavby dvoch nemocníc píše portál vZdravotnictve­.sk.

Podľa Druckera by UNB nemala byť konglomerátom, ale mal by to byť systém, ktorý združuje všetky špecializované pracoviská, na ktorých sa uskutočňuje aj veda a výskum, aj vzdelávanie. Cieľom ministerstva nebude vybudovať jednu obrovskú nemocnicu, ale vytvorenie súboru nemocníc.

Doteraz sa pritom v plánoch vždy spomínala iba jedna nemocnica, pripomína zdravotnícky portál. Najprv na Rázsochách, kde aj vznikla hrubá stavba. Pre zastaranosť projektu a privysoké náklady na dokončenie sa však stavba zastavila. Nominantka Smeru v predchádzajúcej vláde Zuzana Zvolenská predstavila projekt novej nemocnice, ktorá mala vyrásť na Patrónke, na mieste vtedajšej nemocnice Sv. Michala.

Súčasný minister však najprv pripustil, že nemocnica môže vyrásť aj inde, a napokon vláda de facto Patrónku ako lokalitu pre novú nemocnicu zrušila. Podľa ministra ostávajú v hre dve lokality – Rázsochy a Ružinov.