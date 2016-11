Matovič s Pollákom vypovedali na NaKA o volebnej korupcii

Ako povedal Matovič na tlačovej besede, vyšetrovateľku informovali, že vychádzali pri pondelkovej tlačovej besede z informácií RTVS a že postup vyšetrovateľa v tejto kauze považujú za amatérsky. Podľa Matoviča ide zrejme NaKA vyšetrovanie prípadu obnoviť.

Vypočuli iba päť ľudí

Matoviča zaujíma, prečo polícia vypočula v Lomničke len päť ľudí, ktorí informovali redaktorku RTVS, keď je v obci 395 potenciálnych páchateľov. „Prečo polícia nekoná a nesnaží sa získať čo najviac svedkov? Prečo polícia nepátra po pravde?“ pýta sa líder obyčajných ľudí. Ak chce polícia podľa Matoviča vyšetriť tento prípad, mala by si zriadiť pobočku NaKA v Lomničke.

„Môže osloviť obecný úrad a požiadať ho o zoznam voličov. S 82-percentnou pravdepodobnosťou budú hovoriť so spolupáchateľmi volebného podvodu. Ak to policajný prezident Tibor Gašpar spraví a polícia vypočuje všetkých svedkov, vtedy môže Gašpar hovoriť, že urobil všetko pre to, aby bol volebný podvod vyšetrený,“ vyhlásil Matovič, ktorého zaujíma, prečo sa vôbec nevyšetruje podvod vo volebnom okrsku v Rakúsoch.

Podozrenia na kupovanie hlasov aj v Rakúsoch

Líder OĽaNO tiež upozornil, že Peter Chudík, keď sa stal prvýkrát predsedom Prešovského samosprávneho kraja, vyhral o 242 hlasov. V obciach Lomnička a Rakúsy získal 476 hlasov.

„Chudík a Stanislav Kubánek nám dlžia odpovede a Gašpar snahu o získanie dôvery. Ide o obrovské zlyhanie vyšetrovateľa, keď uzavrel prípad bez toho, aby vypočul v oboch obciach 500 svedkov,“ konštatoval.

Matovič v pondelok vyhlásil, že ku kupovaniu voličských hlasov nedošlo len v obci Lomnička, ale aj v neďalekej obci Rakúsy. Ako informoval, v obci Rakúsy sú dva okrsky. „V prvom, kde Rómovia nebývajú, získal Robert Fico 70 hlasov a Peter Chudík so Stanislavom Kubánkom nula. V druhom obvode, kde Rómovia bývajú, Fico získal 35 krúžkov, Chudík 154 a Kubánek 143. Je evidentné, že tieto hlasy boli kúpené. Takýchto prípadov sú nie desiatky, ale stovky,“ vyhlásil Matovič.

Peter Pollák, bývalý splnomocnenec vlády pre rómske komunity za druhej vlády Roberta Fica, uviedol, že takéto praktiky sa robia každé voľby v rôznych obciach. „Vyzývam tých, ktorí takto získavali hlasy, aby sa vzdali mandátu poslanca NR SR. Nech vrátia poslanecký mandát, lebo ho získali nelegálne. Zneužili chudobu a nevedomosť ľudí,“ vyhlásil Pollák.

Svedkovia stiahli výpoveď

Ako v sobotu 12. novembra informovala RTVS, kupovanie voličských hlasov v obci Lomnička (okres Stará Ľubovňa) potvrdil nový svedok. Ide o prípad dvoch poslancov strany Smer, ktorí boli podozriví z kupovania voličských hlasov v rómskych osadách. Zdroj RTVS hovorí, že frekvencia ľudí, ktorí majú záujem o hlasy miestnych Rómov, je počas volieb veľmi častá a deje sa to už roky.

RTVS už dávnejšie upozornila na to, že v marcových parlamentných voľbách prekrúžkovali v obci najpopulárnejšieho politika Smeru-SD Roberta Fica dvaja poslanci – Stanislav Kubánek a Peter Chudík. Polícia po reportáži začala trestné stíhanie, niekoľko mesiacov vyšetrovala volebnú korupciu a napokon stíhanie zastavila. RTVS má k dispozícii uznesenie vyšetrovateľa, podľa ktorého sa sedem Rómov vo výpovediach najprv priznalo k tomu, že poslancom dali hlas za škatuľku cigariet. Označili aj človeka, ktorý hlasy pre poslancov kupoval. Ten to aj s údajným komplicom a dvoma poslancami odmietol. Vyšetrovateľovi sa však zdalo, že vo výpovediach sú rozpory.

Rómov teda konfrontoval s človekom, ktorý ich údajne podplácal. Všetci siedmi následne začali tvrdiť, že v prvej výpovedi klamali a všetko si vymysleli. Podľa právnikov je bežná prax, že ak svedok účelovo zmení výpoveď, vyšetrovateľ by mu mal pohroziť, že za klamstvo mu hrozí väzenie a svedok nakoniec vyjde s pravdou von. Nič podobné však vyšetrovateľ neurobil a prípad uzavrel.