Väzňom sťažia útek náramky

Polícia stále nenašla 41-ročného Roberta Darvaša, ktorý sa v pondelok nevrátil do väzenia v košickej Šaci z pekárne, kde pracoval. Rožňavská polícia pátranie po ňom rozšírila aj do prihraničných oblastí Maďarska. Minulý týždeň si jeden deň voľnosti užil Igor Horváth, ktorý bol na vyšetrení u lekára, späť do nápravného zariadenia v Rimavskej Sobote však už nešiel. Obaja boli umiestnení v otvorených oddeleniach s minimálnym stupňom stráženia, čo znamená, že sa mohli voľne pohybovať, či už do práce, alebo za vybavovačkami na úradoch. V októbri, po štyroch mesiacoch na úteku, polícia vypátrala Ľubomíra Behana, ktorý v júni ušiel počas prác na streche strelnice neďaleko leopoldovskej väznice, kde si odpykával trest.

Pilotná prevádzka náramkov

Náramky pre väzňov z otvorených oddelení alebo pre tých, ktorí pracujú, by podobným situáciám mohli predísť. V súčasnosti ich má 159 odsúdených. „Sú nimi monitorovaní odsúdení, ktorí vykonávajú práce vo vlastných alebo na zmluvných pracoviskách nachádzajúcich sa mimo stráženej časti objektov ústavov, do konca roka pribudnú ďalší, spolu by ich mohlo byť 200," priblížil hovorca rezortu spravodlivosti Peter Bubla. Priebežne sa robia obhliadky ďalších zariadení, kde by sa mohol tento monitoring použiť. Na koniec novembra je naplánovaná takáto obhliadka v ústave Košice-Šaca.

Najviac náramkov doteraz nasadili vo väznici v Hrnčiarovciach nad Parnou. Tam nimi kontrolujú 59 odsúdených žien. Ďalej ich využívajú v ústavoch v Leopoldove, Nitre-Chrenovej, Žiline a v Ústave na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých v Sučanoch.

Bubla upozorňuje, že toto je zatiaľ pilotná prevádzka, v rámci ktorej boli vytypované vhodné pracoviská mimo väzníc. Náramky dostali všetci pracujúci odsúdení. Ich súhlas nebol treba.

Monitoring odsúdených v domácom väzení

Denne za robotou z väzníc vychádza a vracia sa späť v priemere takmer 1 200 odsúdených na celom Slovensku. Vonku sa môžu voľne pohybovať alebo je nad nimi dohľad alebo dozor, spresnil Adrián Baláž, riaditeľ kancelárie generálneho riaditeľa Zboru justičnej a väzenskej stráže. „V závislosti od charakteru pracoviska je nad odsúdenými, či už počas presunu na pracovisko, alebo na ňom, vykonávaný bezprostredný dozor (stála kontrola), dohľad (nepravidelná kontrola) alebo voľný pohyb bez akejkoľvek prítomnosti príslušníka zboru," vysvetlil Baláž, ako sú strážení väzni počas prác. Ak odsúdený nelegálne opustí pracovisko alebo sa nevráti späť do ústavu, hrozí mu trest od jedného až do piatich rokov.

Projekt elektronického monitoringu pôvodne rátal s tým, že systém sa nasadí u tých, ktorým sudca nariadi domáce väzenie. Kapacita bola nastavená na dvetisíc ľudí. Podľa Bublu sa súdy rozhodli pre monitoring iba v 23 prípadoch. Z toho siedmi majú domáce väzenie, dvaja sú tiež v domácom väzení, navyše so zákazom alkoholu, deviatim súd vymeral zákaz priblíženia sa k osobe, dvom zákaz priblíženia k budove, traja majú prikázanú lokalitu, ktorú nesmú opustiť, a sedem je chránených osôb.

Ministerstvo pripravuje rozšírenie

Intenzívnejšie nasadzovanie náramkov a ich rozšírenie do väzníc ohlásila ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd) začiatkom októbra. Rezort chce efektívnejšie využiť projekt za 27 miliónov eur, ktorý funguje na Slovensku od januára.

Predchádzajúce vedenie ministerstva si od monitoringu sľubovalo nárast alternatívnych trestov, čo sa zatiaľ nenaplnilo. Od 1. januára 2016, keď bol projekt spustený do ostrej prevádzky, bolo kontrolovaných najviac 30 osôb.

Elektronické náramky umožňujú odpykanie trestu priamo doma. Odsúdení za menej závažné trestné činy chodia do práce a starajú sa o rodinu. Ich pohyb je vďaka náramku monitorovaný. Systém zvyšuje aj ochranu obetí domáceho násilia. Náramok je možné použiť v prípade predbežného opatrenia, ak násilníkovi súd nariadi, aby nevstupoval dočasne do obydlia, v ktorom býva obeť, voči ktorej je podozrivý z násilia. Pomáhajú aj pri ochrane týraných žien. Chránenú osobu signalizačné zariadenie upozorní, že sa tyran približuje.