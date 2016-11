Konflikt o lacnejšie lieky. Ustúpi Drucker alebo firmy?

V hre je 147 moderných, a teda pre zdravotné poisťovne drahých prípravkov za 280 miliónov eur na liečbu reumy, rakoviny, očí, osteoporózy či anémie. Rezort sa rozhodol, že zníži ich cenu a požaduje od výrobcov zľavy.

Podľa informácií denníka Pravda tí tomu nie sú naklonení. Niektorí uvažujú, že v krajnom prípade stiahnu tovar z nášho trhu. Ide pritom o lieky, bez ktorých si lekári liečbu časti ochorení nedokážu predstaviť.

Skupinu 147 liekov vytypovali úradníci z ministerstiev financií a zdravotníctva. V Správe o revízií výdavkov na zdravotníctvo, ktorú zverejnili koncom augusta tohto roka, navrhli možnosť vyradiť ich z kategorizácie. Argumentovali tým, že ich cena nezodpovedá účinku. Znamenalo by to, že by ich už nehradili zdravotné poisťovne a pacient by platil plnú cenu alebo by boli dostupné na tzv. výnimky, ktoré podľa vlastných kritérií schvaľuje každá poisťovňa sama.

Proti tomu sa postavili pacientske organizácie aj lekári. Rezort to prehodnotil a rozhodol sa, že viac pritlačí na farmafirmy, aby išli s cenami dolu. „Chceme požadovať dodatočné zľavy od farmafiriem. S diskusiou sme už začali,“ povedal minister zdravotníctva Tomáš Drucker v rozhovore pre Pravdu. S tým, že ústupky vyrokuje, si bol Drucker istý.

Katarína Slezáková, výkonná riaditeľka Asociácie inovatívneho farmaceutického priemyslu, ktorá združuje 23 výrobcov, na neho reagovala opatrne. Uviedla, že zľavy patria medzi štandardné komerčné nástroje v dodávaní tovaru a služieb.

„Ich aplikácia, podmienky, ako aj prípadný rozsah na slovenskom trhu je výhradne na individuálnom posúdení jednotlivých výrobcov,“ povedala Slezáková. V záujme transparentnosti by preto ministerstvo podľa nej malo zverejniť presný zoznam liekov, pri ktorých chce o úľavách vyjednávať.

Denník Pravda od ministerstva žiadal zoznam prípravkov, pri ktorých plánuje prehodnotiť ceny. Najskôr ho prisľúbilo, nakoniec ani po urgenciách dokument neposkytlo. Zatiaľ sa vie, že je na ňom desať nových liekov na reumatoidnú artritídu, liečbu rakoviny, na riedenie krvi, osteoporózu, anémiu a chorobu očí. Lekári tvrdia, že ich pri liečbe potrebujú.

Výrobcovia sa k téme zliav vyjadrovať nechcú. Zdroj z ich prostredia našej redakcii potvrdil, že situácia nie je taká ružová, ako ju vidí ministerstvo.

Mnohé z balíka 147 liekov už dnes nakupujú poisťovne so zľavami, preto je otázne, či výrobcovia pristúpia na ďalšie.

„Slovensko je v takej situácii, že tu máme najnižšie ceny liekov (priemer troch najnižších cien), preto sa považuje za referenčnú krajinu, ktorá by tak ceny stláčala aj v ďalších krajinách EÚ,“ vysvetlil expert, ktorýsi neželal zverejniť svoje meno. Ak by ministerstvo prehnane tlačilo na zníženie cien, farmafirmy by podľa neho z malého trhu, akým je Slovensko, odišli.

„Firma by sa presťahovala napríklad do Prahy alebo Viedne, lieky by potom u nás boli už len na výnimky a pochybujem o tom, že by sa tým zlepšila ich dostupnosť pre chorých,“ doplnil. Ministerstvo zdravotníctva sa podľa neho už raz stretlo s výrobcami, na ďalšie ponuky na rokovania zo strany spoločností vraj nereaguje.

Zástupcovia pacientov pozorne sledujú tieto vyjednávania. Ak dopadnú katastroficky, budú totiž odkázaní na staršie lieky. "Nevieme si predstaviť situáciu, že moderné lieky na psoriázu a psoriatickú artritídu nebudú dostupné v takom rozsahu ako doteraz.

Predsa nejdeme dozadu, sto rokov za opice," ozvala sa listom do redakcie pacientska organizácia Spoločnosť psoriatikov a atopikov SR s tým, že nemôžu zostať ticho. Jej hovorkyňa Mária Cetkovská upozornila, že ak by sa mali vrátiť k staršiemu spôsobu liečby, nebola by taká účinná.

„Môžem to povedať z vlastnej skúsenosti aj z poradenského centra, ktoré vediem, že sa pacient takto môže dostať do kritického stavu,“ dodala. Prezradila, že sama berie moderný liek a ak by ho nemala, tak by zostala pripútaná na lôžko.

Podobne je to aj pri onkologických liekoch. Tie novšie majú oveľa menej nežiaducich účinkov ako ich predchodcovia.

Ministerstvo zdravotníctva uvádza, že 147 liekov dnes odborníci postupne posudzujú. Analýza má ukázať, či cena zodpovedá účinku. Rezort odmieta, že všetky vyradia z kategorizácie. „Veľmi citlivo sledujeme dopad na pacientov a tie lieky, ktoré nemajú adekvátnu náhradu, plánujeme v systéme ponechať,“ tvrdí hovorkyňa rezortu Stanislava Luptáková. Analýza by mala byť hotová do konca tohto roka.

Odborník z prostredia zdravotníctva upozorňuje, že hodnotenie, aké plánuje ministerstvo pri tejto skupine liekov, nie je technicky ani metodologicky možné. „Keď lieky vstupovali na trh, tak sa s tým nerátalo a nepripravovali sa také dáta, na základe ktorých by sa dala urobiť analýza,“ myslí si odborník. Okrem toho farmakoekonomický rozbor, o akom hovorí rezort, sa nedá urobiť za tri mesiace, vyžaduje si rok prípravy.

V zahraničí figurujú takzvané dôverné dohody, keď si výrobca diskrétne dohodne zľavy so štátom na konkrétny liek. To znamená, že nikdy sa nezverejní skutočná výška zľavy, teda konečná cena lieku. U nás sa používa referencovanie (porovnávanie) cien liekov.

„Niektoré krajiny vôbec nešli cez referencovanie cien, ale ich legislatíva umožňuje takzvanú vratku peňazí, je to iný spôsob zliav. Skutočné zľavy sa však potom nezverejňujú,“ doplnil šéf rezortu s tým, že slovenské predsedníctvo v Európskej únii týkajúce sa liekovej politiky rieši túto nejednotnosť.