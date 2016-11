Kaliňák: Slovensku sa darí znižovať kriminalitu

„Keď si porovnáme, že ešte na začiatku milénia bolo na Slovensku bežné, že za rok ukradli 5 000 až 6 000 áut, tak už v roku 2012 to bolo niečo pod 3 000 a tento rok to bolo pod 1 800, a to sú zásadné poklesy v tých veciach, ktoré ľudí najviac trápia,“ povedal dnes po zasadaní vlády minister vnútra Robert Kaliňák.

Kabinet na svojom stredajšom zasadaní schválil Stratégiu prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v Slovenskej republike na roky 2016 – 2020 z dielne rezortu vnútra.

Dôležitá prevencia

V pôvodnej stratégii na prevenciu kriminality z rokov 2007 až 2008 sa podľa Kaliňáka rezort zameral na tri oblasti. „Zamerali sme sa na sociálnu, situačnú a viktimačnú prevenciu,“ povedal minister s tým, že odvtedy rezort trojnásobne navýšil financovanie riešení tejto problematiky z pôvodných 1,3 milióny eur na skoro štyri milióny, ktoré sú na projekty prevencie každoročne vynakladané. „A má to zjavný výsledok,“ skonštatoval.

Sociálna prevencia kriminality sa podľa ministra zameriava na najrizikovejšie skupiny, ktoré môžu byť kriminalitou postihnuté, napríklad deti a mladých ľudí alebo seniorov. Viktimačná prevencia je zameraná na obete trestných činov, napríklad v prípadoch obchodovania s ľuďmi. „A potom je situačná a to sú predovšetkým kamery,“ povedal Kaliňák. Ako dodal, k tomuto všetkému treba zaradiť aj zvýšený počet policajtov v uliciach.

Nová stratégia

Kriminalita vo virtuálnom prostredí, netolizmus (závislosť na nových informačných technológiách), vysoká zadlženosť obyvateľstva alebo problém finančnej gramotnosti sú oblasti, na ktoré by sa v rámci Stratégie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v Slovenskej republike na roky 2016 – 2020 mali zamerať štátne orgány. Preventívne aktivity a opatrenia stratégie majú byť zamerané na samotné osoby, prípadne cieľové skupiny ako páchatelia, obete alebo potenciálni páchatelia a obete, alebo na kriminogénne faktory, to znamená situácie, príčiny a podmienky páchania kriminality. Aktivity stratégie by podľa dokumentu mali byť financované zo štátneho rozpočtu, ale aj z rozpočtov samospráv, z fondov Európskej únie a iných dostupných zdrojov.