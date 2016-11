Gajdoš si uctil popravených politických väzňov

Informovala o tom hovorkyňa ministerstva obrany Danka Capáková. Šéf rezortu obrany zdôraznil, že odkaz novembrových dní roku 1989 si treba neustále pripomínať.

„Nie je to tak dávno, kedy demokracia a možnosť slobodne vyjadriť svoj názor neboli v našej krajine samozrejmosťou. Aj preto by som bol rád, keby v budúcnosti bolo na takýchto pietnych spomienkach viac mladých ľudí, aby prišli školáci a uvedomili si, že demokracia a sloboda nie sú zadarmo a ani garantované automaticky. Sú krehkou záležitosťou a tak k nim treba aj pristupovať,“ zdôraznil minister Gajdoš.

V tejto súvislosti tiež pripomenul, že demokracia a sloboda nie sú samozrejmosťou ani všade vo svete. „Veď napokon, ak by to tak bolo, nemali by sme dnes v zahraničných operáciách a misiách takmer 260 profesionálnych vojakov, ktorí v uniformách chránia slobodu a mier v tých krajinách, ktoré sú odkázané na pomoc medzinárodného spoločenstva,“ povedal.