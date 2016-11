Fico obedoval so študentmi, bezplatné vlaky chce pre nich udržať čo najdlhšie

Na obede pri príležitosti štátneho sviatku Dňa boja za slobodu a demokraciu, Medzinárodného dňa študentstva a dvoch rokov od zavedenia bezplatného cestovania sa zúčastnili aj vicepremiér Peter Pellegrini a minister financií Peter Kažimír. Fico zdôraznil, že mnohí o študentoch veľa hovoria, je veľa rečí a málo skutkov. Prisľúbil, že sa bude snažiť udržať toto opatrenie čo najdlhšie. „Minimálne pokiaľ budeme vo vláde garantujeme, že zostane zachované,“ zdôraznil premiér. Zároveň informoval, že na bezplatné cestovanie sa od jeho zavedenie zaregistroval takmer milión ľudí. Prudko stúpol počet cestujúcich z radov študentov a dôchodcov. Potešujúce je, že nám stúpol počet platiacich cestujúcich a tých, čo využívajú rôzne zľavy, dodal premiér.

Fico zároveň pri príležitosti štátneho sviatku zablahoželal všetkým občanom a študentom k Medzinárodnému dňu študentstva. „Dnešný deň je dôležitý možno aj preto, aby sme ľuďom pripomínali výhody EÚ a schengenu. Je to niečo, čo mnohí považujú za samozrejmé, ale pre mnohých ľudí do roku 1989 nebolo,“ dodal. Za najväčšiu výzvu do budúcnosti premiér označil zvyšovanie miezd. „Zisťujeme, že máme absolútny nedostatok pracovnej sily. Zamestnávatelia nevedia nájsť ľudí, ktorí by boli ochotní pracovať. Najväčšou výzvou je preto tlačiť na rast miezd a zvyšovanie minimálnej mzdy,“ skonštatoval Fico a dodal, že chce, aby sme v roku 2019, keď sa bude schvaľovať minimálna mzda na rok 2020, začínali päťkou, teda, aby to bolo viac ako 500 eur.

Na otázku o pravicovom extrémizme Fico odpovedal, že je v súčasnosti na takom vzostupe, aký priestor mu vytvárajú médiá. „Robíte im reklamu a potom sa nečudujte, že títo ľudia sú možno čím ďalej atraktívnejší a zaujímavejší,“ povedal Fico. Na margo podvečerného opozičného protestu uviedol, že každý má právo pripomínať si štátny sviatok spôsobom, ktorý považuje za primeraný a vhodný.