Kiska: 17. november je najvýznamnejší deň našich novodobých dejín

Celý príhovor prezidenta Andreja Kisku k 17. novembru

„Milí študenti. Vážení pedagógovia. Priatelia.

Som rád, že ste prišli práve dnes – v deň nášho štátneho sviatku.

Dnešný deň, 17. november, je totiž najvýznamnejší deň v našich novodobých dejinách. Týmto dňom ako keby sa uzavrel oblúk našej kľukatej cesty k slobode, k demokracii a potom neskôr aj ku našej vlastnej demokratickej štátnosti. Ale aj k nášmu zjednoteniu so slobodnou a demokratickou Európou.

Osobitne posledné roky si uvedomujeme, že v roku 1989 sa nielen čosi uzavrelo. A že získaná sloboda a demokracia boli iba príležitosťou. Sloboda a demokracia, ktoré sme 17. novembra získali, boli príležitosťou – a obsah týmto dvom slovám odvtedy dávame každý deň znova a znova, a to tým, ako sa k našej slobode a demokracii správame.

Znova a znova sa každý rok v tento deň pýtame, ako sa nám darí. A znova a znova každý rok sa pýtame, čo máme spraviť, aby sme túto našu príležitosť využili ešte lepšie. Aby boli pravidlá hry našej demokracie férové ku každému rovnako bez ohľadu na majetok, postavenie či príslušnosť k politickej strane. Aby bol štát väčším garantom istoty, keď sa potrebujeme dovolať spravodlivosti. Aby lepšie využíval zdroje, ktoré máme. Aby pravidlá, ktoré nastavuje štát, umožnili tým najlepším rásť, bežným ľuďom spokojný život a tým najslabším pomohli. Aby bola naša republika presvedčivejšou zárukou bezpečia, keby nám niekto chcel siahnuť na našu slobodu a demokraciu, aby bol zárukou vlády zákona v prospech slušných a poctivých.

Každý rok sme v tento deň sme mnohí nespokojní a zdá sa nám, že mnohí z roka na rok aj nespokojnejší. A pritom sme dosiahli už tak veľa. Stačí jeden príbeh nenápadných hrdinov, s ktorými ste sa vy mnohí zoznámili, a uvedomíme si, čo všetko sme už dosiahli a akým sviatkom je to, že máme slobodu a demokraciu. Nespokojnosť môžeme vyjadriť, môžeme kritizovať, ale to najdôležitejšie – našu nespokojnosť môžeme pretaviť do nápadov, ako veci zmeniť. Môžeme politikov alebo vládu, ktorá sa nám nepáči, vo voľbách slobodne vymeniť. Každý sa môže do politiky aktívne zapojiť. Nikto síce za nás našu prácu neurobí, ale to, čo spravíme pre seba a pre naše Slovensko, nám už nikto a nikdy nezoberie.

Dnešný sviatok nesie názov Deň boja za slobodu a demokraciu. Po tomto stretnutí s vami budem mať vzácnych hostí: politických väzňov, pamätníkov tohto zápasu a utrpenia neslobody minulosti.

Bojovníkmi za slobodu a demokraciu v prítomnosti a v budúcnosti ste pre mňa hlavne vy, mladí ľudia. Mladá generácia bola vždy kritická k tej predchádzajúcej, vždy bola nositeľom požiadaviek na zmeny. Aj dnes cítiť sklamanie medzi mnohými mladými ľuďmi, a na rozdiel od generácie našich rodičov a starých rodičov máte vy, mladí ľudia, možnosť slobodne sa rozhodnúť, využiť možnosť, ktoré nám členstvo v EÚ poskytuje a ísť žiť aj do inej krajiny. Ale naše tak krásne Slovensko vás potrebuje. Potrebujeme vaše zanietenie, vaše srdcia. Potrebujeme aj vaše poznanie a schopnosti. Potrebujeme ich aj my, čo sme vo verejných funkciách, v politike. Možno už nedokážeme odovzdať alebo vysvetľovať vašej generácii hodnotu toho, čo my sme nemali. A čo je pre vašu generáciu samozrejmosť. Slobodu a demokraciu.

So študentmi vždy stoja pedagógovia. Vy, vážení pedagógovia, ktorí ste dnes tu, robíte viac, ako musíte. Ste príkladom pre mnohých. Pretože sloboda a demokracia potrebujú ľudí, ako ste vy. Ktorí každý deň robia poctivo svoju prácu a pokiaľ je ich práca spoločensky dôležitá, sú pripravení jej dať viac, ako je len bežná povinnosť.

Dovoľte mi na záver pogratulovať vám všetkým, ale aj všetkým našim občanom k dnešnému štátnemu sviatku. Nech sa darí nášmu krásnemu, slobodnému a demokratickému Slovensku. Nech sa darí slobodnej a demokratickej Európe.“