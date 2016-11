Budaj: Príbeh Slovenska sa musí zbaviť krvi a únosu

Tie sú jednou z najväčších škvŕn na demokracii v novodobej histórii našej krajiny. Návrh budú poslanci riešiť už na najbližšej schôdzi parlamentu, pričom Budaj našiel širokú podporu a spolu s ním sa pod návrh podpísalo viac ako 50 predkladateľov. V tlačovej správe o tom informoval hovorca hnutia OĽaNO-NOVA Dano Mitas. "Vyzývam predsedu vlády, aby už ukončil túto politickú etapu Slovenska. Príbeh Slovenska sa musí zbaviť krvi a únosu – teda vraždy Róberta Remiáša a únosu syna prezidenta Michala Kováča. Pred 27 rokmi sa lámali slovenské dejiny. A lámu sa aj dnes, lámu sa každý deň, pretože sloboda je otvorený systém, v ktorom sa môže aj zlý bývalý režim vrátiť. A to nám aj hrozí,“ povedal Budaj.

Podľa Budaja od novembra '89, v ktorom vyhrali občania, tu realizovali transformáciu predovšetkým politici, ktorí veľmi často zlyhávali. „Práve dnes, 17. novembra, si musíme uvedomiť, že bez obnovenia záujmu, bez odhalenia pravdy a bez potrestania zlodejských politikov nebude Slovenská republika nikdy usporiadaným a blahobytným štátom. Hovorme o tom, kde zlyhali politici, ktorí prevzali moc po bývalej Komunistickej strane. A ja ich z tohto miesta obžalúvam: Vy všetci, ktorí ste nakradli z verejných prostriedkov, ktorí ste nenechali dostavať diaľnice, opraviť nemocnice, ktorí ste sa nehanbili brať si z informatizácie, z liekov, zo školstva, zodpovedajte sa za to, ako ste ublížili občanom tejto republiky!“ konštatuje Budaj.

Najväčší problém je podľa Matoviča počet narodených detí

Líder hnutia OĽaNO-NOVA Igor Matovič uviedol niektoré fakty o Slovensku po 27 rokoch aj v číslach. Podľa neho by sme si nemali 17. november len slávnostne pripomínať, ale zároveň sa musíme aj konfrontovať s tým, čo sme si pred rokmi na námestiach sľúbili, za čo sme štrngali, a čo z toho sme napokon dosiahli. „Verejný dlh Slovenska, teda dlh nás všetkých, vzrástol o 40 miliárd eur – začínali sme pri dvoch miliardách, dnes ich je 42. Raz ich budeme musieť splatiť. V privatizácii sa rozpredali štátne podniky v hodnote približne 40 miliárd eur. To je ďalšia verejná obžaloba politikov. Infraštruktúrny dlh, teda dlh do obnovy nemocníc, do ciest prvej triedy, či do kanalizácií, je 20 miliárd eur. Práve toľko sa neinvestovalo, hoci sa malo, a ten majetok jednoducho stráca na hodnote,“ uviedol Matovič.

Najviac nás podľa Matoviča bude bolieť dlh na počte narodených detí. „Ak si spočítame, o koľko menej detí sa každoročne rodilo za tých 27 rokov v porovnaní s rokom 1989, prídeme k hrozivému číslu 534-tisíc. Čo to znamená pre budúcnosť Slovenska? Dnes na Slovensku pracujú približne dva milióny ľudí. Takže tých pol milióna ľudí nám bude v horizonte 15 – 20 rokov na pracovnom trhu chýbať, rovnako aj ich príspevok na dôchodky pre súčasných pracujúcich. Toto nás privádza na okraj priepasti, pre Slovensko je to najväčší problém“.

Igor Matovič ďalej poznamenal, že politici rozkradli spoločný majetok, sprivatizovali ho za pár korún. Podľa neho je hanbou, že dnes máme predsedu národnej rady, ktorý sa tak isto podieľal na mečiarovskej privatizácii a nezaplatil ani riadnu kúpnu cenu, ani mzdy zamestnancom. „Takéto zlé hospodárenie a šafárenie sa odrazilo aj na zdraví ľudí. Podľa štatistík Eurostatu je dnes Slovensko najhoršou krajinou v dožití žien v dobrom zdraví. Je to parameter, ktorým sa v moderných krajinách meria kvalita zdravotníctva. Práve od toho by sa mal odvíjať aj odchod do dôchodku, lenže ten u nás, naopak, dramaticky rastie. To je aj vizitka vlády Roberta Fica za 10 rokov vládnutia. Kľúčovou príčinou je práve korupcia, je to rakovina našej spoločnosti. Pre ňu má krajina tak vysoké dlhy. V tomto ohľade sme dnes podľa hodnotenia Svetového ekonomického fóra v rámci 30 krajín OECD druhí najhorší. Cieľom nášho hnutia je korupciu vykynožiť,“ dodal líder obyčajných ľudí.

Vezmime si naspäť naše Slovensko, vyzýva Remišová

Veronika Remišová na záver vyzvala všetkých ľudí, ktorí majú radi túto krajinu, aby sa aktívne angažovali vo verejnom živote, ako aj v politike. „Slovensko sa samo neopraví, musíme to znovu urobiť my sami. Žiaľ, po 17. novembri to, čo tu ťažkou prácou vybudovali naši rodičia a starí rodičia, si ako korisť rozdelili rôzne záujmové skupiny a oligarchovia v pozadí politických strán. Odkaz 17. novembra však nie je o rozdeľovaní alebo o nenávisti. 17. november je symbolom pokojnej sily, vzájomného spájania a vzájomnej súdržnosti. Ľudia sa vtedy rozhodli, že si zoberú naspäť slobodu, ktorá im patrí. A v to vyzývam ľudí aj dnes: Spojme sily a vezmime si naspäť naše Slovensko, ktoré je krásnou krajinou," zakončila Remišová.