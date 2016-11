Bielu vranu získala aj utečenkyňa zo Somálska

Spolu s ňou si ocenenie prevzala aj pracovníčka Slovenskej katolíckej charity Emília Trepáčová, ktorá v charite v rámci projektu Rafael pomáha s integráciou utečencov. Abdile aj Trepáčová získali cenu spoločne za vzájomnú solidaritu a toleranciu. Aliancia Fair-play a Via Iuris udelili ocenenie Biela vrana aj blogerovi Jánovi Benčikovi z Ružomberka, ktorý už dva roky systémovo monitoruje správanie slovenských extrémistov na internete. Za dlhodobý prínos získala ocenenie aj bývalá riaditeľka a súčasná učiteľka Základnej školy pre rómske deti v obci Muránska Dlhá Lúka Monika Podolinská.

"Tento rok sme chceli všetkým občanom Slovenskej republiky ukázať, že odvaha nie je niečo nedosiahnuteľné. Biela vrana nehľadá hrdinov, ktorí by boli svätcami a ku ktorým treba vysoko vzhliadať,“ uviedla Zuzana Wienk z Aliancie Fair-play. Dodala, že v súčasných pohnutých geopolitických časoch je dôležitá najmä empatia, "aby sme boli schopní ochrániť demokraciu a dokázali žiť v mieri, rešpektujúc slobodu a práva“. Tohtoročných laureátov spája podľa organizátorov najmä odvaha ísť proti prúdu a prekračovať hranice u seba i svojho spoločenstva. Ocenení sa podľa nich svojou prácou a životmi dotýkajú akútnych výziev súčasnej spoločnosti – pomoci ľuďom v núdzi, obrane demokracie či výzve zvládnuť konflikty a kultúrne rozdiely s ľudskosťou.

"To, že tu Khadra teraz sedí pred vami je súčasťou jej veľkej odvahy,“ povedala Wienk. Abdile prišla na Slovensko v roku 2013 bez manžela, len so synom Hamzom. Na Slovensku získala humanitárny azyl, pretože v jej rodnom Somálsku čelila prenasledovaniu. Pre svoj vzhľad a vierovyznanie však u nás často čelí urážkam a slovným pokrikom. Niekoľkokrát ju napadli aj fyzicky. Najskôr jej útočník v električke stiahol šatku pod krk a škrtil ju ňou, o pár dní neskôr po nej hádzal kamene. To už ju pred násilníkom bránila Trepáčová, ktorá utŕžila facky a pľuvance. Celý incident videl muž, ktorý na polícii neskôr vypovedal ako svedok. Abdile podala od roku 2013 na Slovensku už štyri trestné oznámenia, iba v tomto prípade polícia vzniesla aj obvinenie. Khadru zastupuje právnička a predsedníčka Ligy za ľudské práva Zuzana Števulová.

Za druhého laureáta tohto roka hovoria podľa riaditeľa Via Iuris Milana Šagáta najmä jeho slová a práca na webe. "Pán Benčík to robí vo svojom voľnom čase, kedy by sa mohol venovať rodine alebo si užívať zaslúžený dôchodok,“ povedal Šagát. Jeho prácu označil za úžasnú službu pre celú spoločnosť. "Neviem, či v mojom prípade urobili dobre,“ povedal Benčík s tým, že ho "mnoho ľudí považuje skôr za čiernu ovcu ako bielu vranu“. Benčík zbiera podľa organizátorov stopy, ktoré po sebe na sociálnych sieťach, v statusoch a komentároch nechávajú slovenskí extrémisti, neonacisti a konšpirátori. V prípade potreby chodí vypovedať pred vyšetrovateľov trestných činov, prednáša a diskutuje aj so študentmi.

Základná škola pod vedením Moniky Podolinskej pracovala s rómskymi deťmi na báze individuálneho prístupu aj nad rámec bežných povinností, a pracuje tak dodnes. Škola má päť ročníkov vrátane nultého. Deti dosahujú výborné výsledky, vyhrali rôzne súťaže a nahrali aj CD s detskými piesňami. "Som veľmi rada, že to, čo robíme s rómskymi deťmi, možno nie je v najbližšom okolí atraktívne, ale vedia preto o nás aj v Bratislave,“ povedala Podolinská. Wienk dodala, že Podolinská a jej kolegyne musia neustále svojmu okoliu vysvetľovať, že deti si špeciálny prístup zaslúžia a že to má zmysel.

Ceny odovzdali laureátom v Mestskom divadle Pavla Országha Hviezdoslava v Bratislave. Ceremoniál sa symbolicky začal o 17:11 pri príležitosti 27. výročia nežnej revolúcie. Večer Bielych vrán otvorila skupina Karpatské chrbáty spolu s osobnosťou českej hudobnej scény, ale aj novembrovej revolúcie z roku 1989 Michaelom Kocábom. Pred odovzdávaním ocenenia sa prihovoril publiku aj prezident Andrej Kiska. „Ja by som si veľmi želal, aby sme Biele vrany nemuseli udeľovať. Aby človek, ktorý sa rozhodne poukázať na niečo, čo je v spoločnosti zlé, nebol perzekvovaný, ale aby to bolo v našej spoločnosti normálne,“ povedal Kiska.

Program pokračuje od 19:30 diskusiou s laureátmi v priestoroch Kultúrneho centra Dunaj na Nedbalovej ulici v Bratislave. Laureátov do 9. ročníka udeľovania ocenenia vybrala Rada Bielej vrany, ktorej členmi sú filozof Fedor Blaščák, historik Ivan Kamenec, bývalý sudca Ústavného súdu SR a Európskeho súdneho dvora Ján Klučka, kazateľ a básnik Daniel Pastirčák a predsedníčka Ligy za ľudské práva Zuzana Števulová. Súčasťou rady sú aj členovia Aliancie Fair-play a Via Iuris.

Medzi doterajšími 25 laureátmi, ktorí získali cenu od roku 2008 sú občania Pezinka, ktorí už viac ako desať rokov bojujú proti nechcenej skládke odpadu, Zuzana Melicherčíková, ktorá ako zamestnankyňa Právnickej fakulty UK poukázala na podozrivé prijímanie študentov, Ivan Cehelský, ktorý napriek opakovaným útokom chránil prírodu a niekto mu podpálil drevenicu, či zdravotná sestra Magdaléna Kovačovičová, ktorá sa postavila proti nákupu predraženého CT prístroja v piešťanskej nemocnici.

Od roku 2012 udeľujú organizátori aj Bielu vranu za dlhodobý prínos. Toto ocenenie postupne získali košický disident Marcel Strýko (in memoriam), ochranárka stromov Katarína Šimončičová, vydavateľ samizdatov Oleg Pastier, reportér Andrej Bán a kňaz Anton Srholec.