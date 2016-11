O uzávierkach Strečna vodiči zo zahraničia nemusia vedieť

O víkendovej uzávierke jednej z najfrekvento­vanejších slovenských ciest v Strečne, ktorá je zároveň aj medzinárodnou cestou, nevedeli ani v Združení automobilových dopravcov zo susedného Česka. Nejde pritom len o jeden víkend, víkendových uzávierok má byť do konca roka ešte päť a ďalšie obmedzenia budú pokračovať aj v budúcom roku, minimálne do konca mája. „Zo slovenskej strany sme túto informáciu bohužiaľ nedostali,“ potvrdila Jana Sláčalová, vedúca odboru informácií ČESMAD BOHEMIA. Na základe upozornenia z Pravdy informáciu zverejnili medzi aktualitami na svojom webe v stredu.

Pracovná skupina, ktorá rieši sanáciu brala, bude mať aj dnes operatívnu poradu. Po nej potvrdia, či bude kľúčová cesta medzi západom a východom republiky opäť uzavretá. Vždy to totiž závisí od aktuálneho počasia. Pre mráz, nízke teploty či sneženie by museli práce prerušiť. Na porade sa budú zaoberať aj požiadavkou, aby tabule, ktoré upozorňujú na uzávierku cesty pod hradom Strečno, mali preklad do anglického jazyka.

Na obchádzkovej trase cez Terchovú a Zázrivú, kde nie možný prejazd vozidiel nad 7,5 tony už niekoľko rokov, bude počas uzávierky Strečna viac policajných hliadok. Bolo to tak aj minulý víkend. „Policajné hliadky okrem bežného výkonu služby venovali pozornosť vodičom nákladných vozidiel, ktorí nerešpektovali dopravné značenie rozmiestnené v súvislosti s obchádzkovou trasou cesty I/18 v Strečne a poskytovali im informácie o obchádzkových trasách,“ uviedla hovorkyňa žilinskej polície Jana Balogová. Prejazd zablúdeným kamionistom medzi Terchovou a Zázrivou neumožnili, museli sa vrátiť.

Ak sa čokoľvek stane v Strečne, či už nehoda, zápchy, alebo práce, ktoré spomaľujú či zastavia dopravu v úseku, autá sa presúvajú najmä na obchádzkovú trasu, ktorá vedie Terchovskou dolinou, po ceste druhej triedy cez centrá piatich obcí. Výskumný ústav dopravný počas uplynulého víkendu zisťoval, koľko vozidiel prechádza náhradnou trasou, na prieskum použil automatické sčítače dopravy. V sobotu tam prešlo 12 625 vozidiel a v nedeľu 11 811. V porovnaní s ročnou priemernou dennou intenzitou z roku 2015 cestou minulý víkend jazdilo o 20 až 26 percent vozidiel viac. Intenzita dopravy na južnej trase po rýchlostnej ceste, ktorá je odporúčanou obchádzkou pre vozidlá idúce už z Trnavy či Ružomberka, stúpla len o 5 percent oproti predchádzajúcemu víkendu. Vodiči sa teda snažili uzávierke vyhnúť a prejsť cez Strečno buď v sobotu do ôsmej hodiny ráno, alebo až po skončení v nedeľu popoludní. „Prevažná časť vodičov úplne prehodnotila svoje prepravné zámery a svoje cesty uskutočnila mimo času uzávierky cesty pod Strečnom,“ konštatoval šéf výskumného ústavu Ľubomír Palčák.

Ak počasie umožní horolezcom pokračovať v prácach na skalnej stene pod Strečnom, bude cesta medzi Martinom a Žilinou uzavretá aj tento víkend. To sa má opakovať každý víkend až do konca roka s výnimkou vianočného a silvestrovského víkendu a pokračovať aj v budúcom roku. Vodiči z väčšej diaľky môžu cestu obísť po južnej trase po R1, z užšieho okolia cez Fačkovské sedlo (vozidlá do 12 metrov) alebo Terchovú (do 7,5 tony).