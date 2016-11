Minister Gajdoš odmieta kritiku, že predlžuje tender na nákup radarov

Minister obrany zdôraznil, že on je povinný dodržiavať zákon a ten sa dodržiava. Všetko sú to štandardné procesy v zmysle zákona a o výsledkoch tendra bude verejnosť včas informovaná, zdôraznil.

Ministerstvo obrany ešte pod vedením Martina Glváča vypísalo minulý rok v júni medzinárodný tender na nové radary, ktoré mal víťaz dodať do konca tohto roka. Tender však stále nie je ukončený, firmy ešte neboli vyzvané ani na dodanie podrobnej ponuky.

Riaditeľ Slovenského inštitútu pre bezpečnostnú politiku (SSPI) Jaroslav Naď zdôraznil, že tento tender trvá neštandardne dlho a je sprevádzaný nejasnosťami, pozastaveniami procesu a doplňovaním informácií.

Ozbrojené sily SR majú k dispozícii radary sovietskej výroby. Ich výrobca je na sankčnom zozname a nie je teda možné, aby ich Rusi opravili alebo dodali náhradné diely, vysvetlil Naď. Ozbrojené sily pôvodne počítali s tým, že do konca tohto roka prídu nové radary.

Časť starých by sa tak vyradila a diely z nich by sa použili na opravu zostávajúcich. To sa však nedeje a museli preto pristúpiť k opatreniam, ktoré podľa Naďa nebudú plnohodnotné. Minister obrany Gajdoš tvrdí, že ochrana vzdušného priestoru bude

O potrebe vyhlásenia medzinárodného tendra rozhodla ešte predchádzajúca vláda 3. decembra 2014. Oznámenie o jeho vyhlásení bolo zverejnené v slovenskom aj v európskom vestníku ešte začiatkom júna 2015. Ministerstvo chcelo zaobstarať dva rádiolokátory do konca roka 2016 a jeden s dodaním do konca roka 2020 s možnosťou opcie na ďalší jeden kus.

Predpokladaná hodnota zákazky je 60 miliónov eur bez DPH. Má ísť o 3D radary stredného dosahu, ktoré majú postupne do roku 2020 nahradiť súčasné radary typu P-37. Radary sa nevyrábajú na sklad, výroba nového trvá približne dva roky.