Najbližšie dni sa budú podobať jari

Na jarné teploty si však musíme počkať do začiatku nasledujúceho pracovného týždňa, resp. do nedele popoludnia. Predtým nás čaká sychravý a daždivý víkend. Klimatológ Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu Pavol Faško hovorí, že počasie u nás bude ovplyvňovať aj poveternostný front: „Na väčšine územia bude hroziť dážď, najmä však v oblasti stredného Slovenska. Pršať by malo najmä v sobotu. V nedeľu popoludní či podvečer by už mala byť situácia lepšia."

Budúci týždeň bude teplotne nadpriemerný, v pondelok či utorok by niekde dokonca mohli padnúť dlhoročné rekordy. „Aká bude ich výška, bude závisieť od toho, či bude, alebo nebude svietiť slnko. Tam, kde bude, môže teplota dosiahnuť až okolo 15 stupňov Celzia," predpokladá Faško. Na porovnanie udáva, že napríklad v roku 2002 bola 21. novembra nameraná maximálna denná teplota v Žihárci vo výške 17,3 stupňa Celzia. V roku 1951, tiež 21. novembra, na letisku v Bratislave namerali 17,2 stupňa Celzia. V už spomínanom roku 2002 namerali 21. novembra v Hurbanove 15,8 stupňa Celzia.

Najbližšie dni by malo byť teplo nielen cez deň, ale aj v noci – neočakávajú sa žiadne nočné mrazy. Dobrou správou pre motoristov je, že v nasledujúcom období, najmä po víkende, sa budú môcť tešiť na suché a nezasnežené cesty. To by ich však nemalo zvádzať k neopatrnej jazde a porušovaniu bezpečnostných predpisov. Krajská policajná hovorkyňa v Banskej Bystrici Mária Faltániová pripomína, že práve túto nedeľu 20. novembra je svetový deň pamiatky obetí dopravných nehôd, ktorý by mal byť pre vodičov mementom. Za desať mesiacov tohto roku na území Banskobystrického kraja zaznamenali 1 060 dopravných nehôd. „Pri pohľade na štatistiky možno povedať, že do 16. novembra tohto roku zahynulo na cestách Banskobystrického kraja 29 ľudí, z toho 17 vodičov a spolujazdcov, 10 chodcov, jeden motocyklista a jeden cyklista," konštatovala Faltániová.

Na konci nasledujúceho týždňa, teda v piatok, bude v kalendári Kataríny. Hoci v tom čase by už maximálne denné teploty mali byť nižšie, žiadnych veľkých katarínskych mrazov by sme sa dočkať nemali. „Ak už, tak nejaké, ale nízke sa v ten deň na niektorých miestach Slovenska môžu vyskytnúť len v noci alebo nadránom. Keďže by cez týždeň nemalo pršať, na Katarínu by nemalo byť ani veľa blata, ako je to v týchto dňoch," predpovedá Faško.