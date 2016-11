Nezhody v tíme Kiskových poradcov?

„Za zmenou rozhodne neboli akési názorové nezhody s prezidentom," reagoval prezidentov hovorca Roman Krpelan na špekulácie, ktoré prenikli na verejnosť a hovoria o tom, že sa Kiska oboch poradcov takto zbavil.

Podľa Krpelana sa pracovnoprávny vzťah dvojice poradcov v podstate zmenil len „na papieri" a obaja stále patria medzi Kiskových „najbližších ľudí". „Každý ďalej plní úlohy prezidenta podľa jeho pokynov, to znamená – pripravuje podklady, stanoviská, analýzy, zúčastňuje sa porád a rokovaní," uviedol hovorca.

Bútora pre denník Pravda potvrdil, že jeho odchod do externého prostredia vôbec nebol „vynúteným odídením". „V podstate sa nič nezmenilo. Zostávam poradcom, akurát som prešiel na iný typ zamestnaneckého pomeru," vysvetlil. Na otázku, prečo bola takáto zmena potrebná, odvetil iba stručne: „Obom nám to takto viac vyhovuje." Tvrdí, že správy o údajných dlhodobých rozporoch s prezidentom v témach domácej aj zahraničnej politiky nie sú pravdivé. Ako prvý o nich informoval portál datel.sk, založený bývalým novinárom a exšéfom kontrarozviedky Petrom Tóthom. Podľa Tótha obaja poradcovia boli nútení opustiť prezidentskú kanceláriu okrem iného aj preto, že „boli dlhodobo v názorovom konflikte so zvyškom Kiskovho tímu a v otázkach domácej i zahraničnej politiky presadzovali riešenia a postoje, s ktorými nebol prezident stotožnený".

Bútora ako diplomat v USA v rokoch 1999 až 2003 bojoval o podporu Spojených štátov pre vstup Slovenska do NATO. Michalič zase v minulosti pracoval pre Rádio Slobodná Európa, neskôr bol poradcom premiéra Mikuláša Dzurindu.

Prezident má v súčasnosti sedemčlenný zbor poradcov. Internými zostali hovorca Krpelan, ďalej exšéf bratislavského regionálneho zväzu SDKÚ či bývalý riaditeľ služobného úradu ministerstva spravodlivosti Michal Luciak a napokon bývalý novinár a poradca premiérky Ivety Radičovej Rado Baťo. Externými spolupracovníkmi sú popri Bútorovi s Michaličom ešte aj expredseda Ústavného súdu Ján Mazák a ústavný právnik Marián Giba.

Od nástupu Kisku do funkcie v roku 2014 jeho tím poradcov rekordne rýchlo, už po troch mesiacoch, opustil hovorca Peter Petrus, ktorý sa vrátil na predchádzajúci post redaktora TV Joj. Neskôr odišiel aj Tomáš Lehotský, pred voľbami pravá ruka a najväčšia Kiskova opora v prezidentskej volebnej kampani.