Príde koalícia o jeden hlas?

Jedno z nich má totiž obsadiť Zuzana Zimenová, odborníčka na školstvo, ktorá ako nezávislá kandidovala v marcových voľbách za stranu Sieť a skončila ako prvá náhradníčka. Budúca poslankyňa síce od počiatku vyjadrovala nesúhlas so vstupom Siete do štvorkoalície so Smerom, no zároveň neodmietla možnosť stať sa poradkyňou ministra školstva Petra Plavčana, ktorý je nominantom takisto vládnej SNS.

Sama Zimenová neposkytla odpoveď, či bude za Sieť podporovať koalíciu, alebo skôr ako nezaradená poslankyňa opozičné rady. Nedvíhala telefón a nereagovala ani na esemesky so žiadosťou o vysvetlenie. „Nemienim zatiaľ nič konkretizovať, ešte ma ani nikto z Národnej rady neoslovil, prípadný sľub by som zložila až koncom novembra, takže potom sa vyjadrím," povedala však Pravde začiatkom tohto mesiaca.

A objasniť svoj postoj sa zrejme podujme až v utorok po zložení poslaneckého sľubu. „V nedávnom rozhovore s predsedom Siete Romanom Brecelym pani Zimenová uviedla, že zásadné rozhodnutie o svojom pôsobení v NR SR urobí až v momente, keď bude mať v ruke mandát," informovala hovorkyňa Siete Karmen Németová.

Koalícia hlas zrejme stratí

Viaceré indície však naznačujú, že koalícia kvôli Zimenovej skôr o jeden hlas príde. Podľa Németovej Brecely v rozhovore s ňou vyjadril záujem, aby vystupovala za Sieť, a ponúkol jej spoluprácu a podporu pre agendu v oblasti školstva. Zimenová však reagovala, že nemá ambíciu pôsobiť v štruktúrach strany a chce len pokračovať v práci na reforme školstva, ktorej je spoluautorkou.

Aj na sociálnych sieťach Zimenová často zverejňuje svoje fotografie s poslancami ako Miroslav Beblavý či Katarína Macháčková, ktorí krátko po voľbách spolu s ďalšou poslankyňou Simonou Petrík zo Siete na protest proti jej účasti v tretej Ficovej vláde odišli. Svojich mandátov sa však vtedy nevzdali a v parlamente vystupujú v pozícii nezaradených poslancov. Už od počiatku sa preto vládna koalícia nemohla oprieť o 84, ale len o 81 mandátov.

Strieda Procházku

Zimenová na poste poslanca strieda bývalého šéfa Siete Radoslava Procházku. Ten svoju stranu po turbulenciách, ktoré ju významne oslabili, opustil, vzdal sa poslaneckého mandátu a momentálne očakáva verdikt, či uspel vo výberovom konaní a zasadne do kresla sudcu Všeobecného súdu na Súdnom dvore EÚ. Mal by sa ho dozvedieť už tento týždeň.

Sieť ako strana, najmä pre politické lavírovanie Procházku, medzitým padla hlboko pod parlamentné dno. Začiatkom leta z nej odišli ďalší piati zo zostávajúcich siedmich poslancov – Andrej Hrnčiar, Eduard Adamčík, Martin Fedor, Katarína Cséfalvayová a Igor Janckulík. Strane tak okrem Procházku ostala v snemovni len poslankyňa Alena Bašistová. Odídenci sa však začlenili do poslaneckého klubu Mostu-Híd a v podpore koalície pokračujú. Pôvodná vládna štvorkoalícia sa síce zúžila na trojkoalíciu s celkovo 79 poslancami, ale spolu s dvoma hlasmi od Siete vláde zostala v parlamente pohodlná väčšina 81 hlasov. O jeden by teraz mohla prísť príchodom Zimenovej.

Druhá poslanecká výmena sa týka odchodu poslankyne za Smer Oľgy Nachtmannovej na post štátnej tajomníčky ministerstva školstva. Tam nahradila svojho predchodcu Erika Tomáša, ktorý v auguste vo funkcii skončil, aby sa vrátil na pozíciu poradcu premiéra Fica pre médiá. Za Nachtmannovú zasadne do parlamentnej lavice jej stranícky kolega Ladislav Andreánsky. Táto zmena by sa však parlamentných počtov dotknúť nemala.