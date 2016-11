Drucker v koncoch? Mení názory na novú nemocnicu

Ešte bývalé vedenie ministerstva začalo pracovať na zámere nemocnice, ktorá by bola koncovou a prijímala by ťažké prípady z celej krajiny. Náklady na ňu sa odhadovali na 250 miliónov eur. Na bratislavskej Patrónke ju mal do roku 2018 vybudovať súkromník, ktorý by ju 30 rokov prevádzkoval. Veľkolepý PPP projekt zastavili Druckerovi úradníci, vraj je rizikový a drahý.

Začiatkom novembra s nimi súhlasila aj vláda. Do marca má minister rozhodnúť, čo ďalej. Minulý týždeň prekvapil, keď prišiel s novou ideou. „To, čo sa plánovalo, bola nemocnica so zhruba 1¤200 lôžkami, ktorú sme chceli stavať my. Už dnes hovorím, že skôr sa vydáme cestou možno dvoch nemocníc okolo 600 lôžok,“ povedal pred týždňom šéf rezortu.

Výstavba dvoch menších nemocníc nakoniec môže vyjsť drahšie ako jednej. Obe budú potrebovať nákladné oddelenia ako je JIS, ARO či traumatológia, dobre vybavený centrálny príjem. Budovať tieto priestory dvakrát nemusí vyjsť lacno. Nehovoriac o tom, že administratíva a služby ako parkovanie vychádzajú lacnejšie pri jednom veľkom komplexe.

Podľa analytika ekonomického inštitútu INEKO Dušana Zachara nie je isté, či po oznámení finančnej skupiny Penta, že ide stavať vlastnú nemocnicu v západnej časti Bratislavy so 400 lôžkami, sa bude štát držať myšlienky dvoch menších zariadení. „Možno bude stačiť len jedna. Ale toto všetko by mala ukázať analýza, ktorú, veríme, že ministerstvo pripraví do marca budúceho roku,“ povedal Zachar.

Na potrebu novej nemocnice v Bratislave pacienti upozorňujú už dlhodobo. „Niektoré staršie nemocnice, ako napríklad na Mickiewiczovej ulici či na Kramároch sú pre pacientov priam postrachom. Plesne, nedostatok sociálnych zariadení, navyše v hroznom stave, či staré, opotrebované lôžka patria len k niektorým často vytýkaným nedostatkom,“ pripomenula Asociácia na ochranu práv pacientov.

Pre lepšiu dostupnosť sa podľa ministra ukazujú ako vhodné dve lokality. Ružinov, kde je dnes nemocnica s poliklinikou, a nedostavané a zavrhnuté Rázsochy v Lamači. Vhodnosť miesta posúdi analýza. Urobiť by ju mala právnická spoločnosť Ružička Csekes za 54-tisíc eur. Tá už raz spoločne s firmou Ernst & Young pôsobila ako poradca.

Rozostavaná nemocnica Rázsochy. Autor: Robert Hüttner, Pravda

V roku 2014 vypracovali štúdiu uskutočniteľnosti približne za 860-tisíc eur, ktorá uvádzala ako najvýhodnejší PPP projekt, ktorý bol teraz v novembri zrušený. Za právne služby jej štát vyplatil 2,7 mil. eur.

Drucker investíciu obhajuje tým, že pri podobných projektoch, napríklad pri diaľniciach, stojí takýto poradca až šesť miliónov eur. Poradca podľa neho pomáha zadefinovať niektoré právne vzťahy. Ak by sa tak nestalo, v budúcnosti by hrozili významné škody.

Prezident Asociácie nemocníc Slovenska a riaditeľ nemocnice v Bardejove Marián Petko upozorňuje, že ak už štát uvažuje o koncovej nemocnici najvyššieho typu, musí myslieť na prístup či už pozemných, alebo leteckých záchranárov. Podľa neho treba počítať aj s tým, že naraz tam môže prísť aj 30 sanitiek.

„Nemocnica nemôže stáť na takom mieste, kde sa nedá zabezpečiť plynulý príjazd,“ reagoval Petko. Poznamenal, že univerzitnú nemocnicu by mal postaviť štát, pretože má slúžiť nielen na liečenie, ale aj na vedu, výskum a vzdelávanie budúcich lekárov. Aj on pripomenul, že všetko môže premiešať zámer Penty.

„Štát nemôže nebrať do úvahy, že vznikne nová nemocnica so 400 lôžkami. Nejakým spôsobom teba riešiť situáciu v Bratislave a môže sa to skončiť aj kombinovane. Bude jedna súkromná a druhá štátna, ktorá bude mať na starosti výskum, výchovu a vzdelávanie,“ myslí si Petko.

V polovici novembra spoločnosť Penta Investments predstavila svoj nový zámer postaviť v Bratislave modernú koncovú nemocnicu. Prevádzkovať ju bude firma Svet zdravia, pod ktorú spadá sieť nemocníc. „Sme pripravení prevziať zodpovednosť aj za tých najnáročnejších pacientov,“ povedal generálny riaditeľ spoločnosti Svet zdravia Ľuboš Lopatka.

Nemocnica s poliklinikou v Ružinove. Autor: Robert Hüttner, Pravda

S výstavbou chce začať o dva roky, hotová by mala byť v prvej polovicu roku 2021. Náklady sa odhadujú na sto miliónov eur. Zdravotnú starostlivosť bude poskytovať vo všetkých chirurgických aj nechirurgických odboroch.

Nemocnica by mala mať 400 lôžok, 14 operačných sál, urgentný príjem, 36 jednolôžkových izieb, pôrodnicu, centrum zamerané na liečbu mozgových príhod, operácie s poraneniami chrbtice, panvy, transplantačné centrum. Nachádzať by sa mala v západnej časti hlavného mesta – v Boroch. Pracovať tam má 1 200 ľudí. Do portfólia Penty v súčasnosti patrí 14 regionálnych nemocníc, novú nemocnicu dokončuje v Michalovciach.

Petko tvrdí, že aj keď nemocnica bude súkromná, nebude si môcť sama určovať, ktoré oddelenia otvorí a ktoré nie. Podľa neho bude musieť prevádzkovať aj také činnosti, ktoré neprinášajú zisk. Zaručiť to má postoj štátnej zdravotnej poisťovne VšZP.

„Nemôže si povedať, že to chcem a to nechcem. Toho sa neobávam, pretože by potom štátna zdravotná poisťovňa, ktorá ovláda 60 až 70 percent poistného trhu, nemusela s ňou uzatvoriť zmluvu, a taká nemocnica by nemohla existovať,“ uzavrel Petko.