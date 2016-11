Podujatia spojené s predsedníctvom boli predražené, tvrdí exzamestnankyňa

Ťapáková na MZV pôsobí od jesene 2015. Hlávková pracovala na odbore komunikácie a prezentácie sekretariátu predsedníctva od leta 2015, výpoveď dala 16. februára. Zároveň Šípoš informoval, že TIS poslala oficiálne podnety na kontrolu na Najvyšší kontrolný úrad, Protimonopolný úrad, ako aj Úrad pre verejné obstarávanie.

Zároveň požiadali ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka (Smer), aby zobral Hlávkovej svedectvo vážne, zverejnil všetku dokumentáciu k tendrom a buď preukázal, že na jeho ministerstve sa dodržiavajú etické aj zákonné pravidlá, alebo z pochybení vyvodil jasnú zodpovednosť a spravil všetko preto, aby v prípade pochybení boli nezákonne použité prostriedky vrátené štátu.

Takisto chcú, aby vysvetlili úlohu Ťapákovej a apeloval aj na iných zamestnancov MZV, aby prehovorili. Chcú, aby bola vyvodená osobná zodpovednosť ľudí, ktorí tieto procesy riadili tak, aby dopadli v prospech určitej strany, ale nie verejného záujmu. Počas tlačovej konferencie prehovoril aj konateľ agentúry Viva Musica! Matej Drlička.

Rozpočty sa začali navyšovať po príchode Ťapákovej

Hlávková tvrdí, že na dva otváracie koncerty – jeden pre VIP hostí a druhý pre verejnosť bolo vyčlenených 63 800 eur. Po Ťapákovej pripomienkach sa rozpočet na koncerty vyšplhal na niekoľko stotisíc eur. Ťapáková presadzovala podľa bývalej zamestnankyne aj veľkolepé podujatie k predstaveniu predsedníckeho loga. Zároveň sa tlačilo na to, aby logo predstavili ešte pred parlamentnými voľbami, ktoré boli 5. marca. Logo predstavili 22. februára.

Na ministerstve podľa Hlávkovej vedeli, že podujatie by mala zastrešovať agentúra, ktorá sa podieľala na príprave slávnostného snemu strany Smer z decembra 2015 v Nitre. Podobnosť s finálnym programom predstavenia loga a kultúrneho programu snemu Smeru je podľa Hlávkovej zrejmá. Program pripravovala Agentúra Evka.

Hlávková tvrdí, že zadanie zákazky bolo podľa všetkého pre túto agentúru ušité. Súčasťou týchto podkladov bolo, že víťaz zabezpečí podujatie komplexne – vrátane umelcov, priestorov, techniky, dramaturgie podujatia. Pri zabezpečovaní podujatia sa postupovalo pomocou výnimky z verejného obstarávania, ktorá dovoľuje zadať nákupy na predsednícke aktivity do sumy 162-tisíc eur s DPH bez verejnej súťaže. Na ministerstvo prišli tri návrhy, vybratý bol návrh Agentúry Evka za 156-tisíc eur.

V priebehu príprav sa však prišlo na to, že zmluvy s umelcami sa uzatvoria a ich honoráre sa vyplatia z ministerstva, nad rámec zmluvy podpísanej s Agentúrou Evka. Čiže okrem 156-tisíc eur zaplatí ministerstvo zo svojho rozpočtu aj honoráre účinkujúcich, priestory SND, ktoré mali byť pôvodne buď zadarmo, alebo mali byť v celkových nákladoch na podujatie.

SND zároveň ministerstvu prenajalo priestory za komerčnú cenu, čo nie je bežná prax, keďže MZV je štátna inštitúcia, a tým sa priestory prenajímajú buď zadarmo, alebo za prevádzkové náklady. Takisto upozornila, že typ zmlúv, ktoré MZV s umelcami podpísalo, nebol povinne zverejniteľný, preto ich existenciu mohlo ministerstvo zamlčať.

Ako ďalej informovala Hlávková, po novom roku dostala na starosť otvárací koncert pre verejnosť v spolupráci s agentúrou Viva Musica!. Pôvodne malo ísť o skromné doplnenie koncertu pre VIP hostí – premietanie koncertu z divadla na veľkoplošnú obrazovku na Hlavnom námestí, s prípadným tanečným vstupom.

Pôvodný rozpočet bol 20 000 eur zo 63 800 eur vyčlenených na otváracie koncerty na Slovensku, informovala Hlávková. Agentúra Viva Musica! však poskytla návrh rozpočtu približne 140 000 eur. „V januári, keď som projekt preberala, bol rozpočet už viac ako 230 000 eur,“ tvrdí Hlávková.

Zároveň tvrdí, že bol na ňu vyvíjaný tlak, aby sa výnimka zo zákona o verejnom obstarávaní uzavrela do volieb. Hlávková podľa vlastných slov vedela, že navýšenie rozpočtu na podujatie prebehlo pochybným spôsobom a vedela aj to, že rozpočet nikdy formálne neschválil minister. Osloveniu agentúry Viva Musica! a zadaniu zákazky nepredchádzala podľa nej verejná súťaž ani prieskum trhu. Nakoniec MZV rozpočet skresalo a agentúre zaplatilo 123-tisíc eur, čo však podľa Hlávkovej informácií nebola konečná suma na celé podujatie.

Hlávková po odchode upozornila ministra Lajčáka

Pri odchode z ministerstva sa rozhodla listom upozorniť na konanie na sekretariáte predsedníctva aj ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka. Neskôr ju prijal vedúci služobného úradu Pavol Sýkorčin. V rámci možností to bol podľa Hlávkovej otvorený rozhovor. Tvrdí, že Sýkorčin priznal, že pri organizácii predstavenia loga nebolo všetko kóšer. „Tvrdil stále, že je to legálne,“ dodala bývalá zamestnankyňa MZV.

Neskôr ju prijal aj Lajčák, stretnutie však bolo pre Hlávkovú sklamaním. Podľa Hlávkovej jej povedal, že jej mladícke ideály sú mu sympatické, ale že srdce musí ísť ruka v ruke s rozumom. Ponúkol jej tiež prácu na iných odboroch. „Spýtala som sa, že ak je všetko v poriadku, prečo sme teda museli médiám klamať o celkovej cene predstavenia loga. MZV médiám tvrdilo, že šlo o 200-tisíc eur, pritom celková suma mala podľa mojich informácií prevyšovať 300-tisíc eur. Odpovedal, že médiá na Slovensku sú neobjektívne a neprajné a zaujímajú sa len o peniaze, nie o obsah,“ povedala Hlávková.

Ďalej sa pýtala na úlohu Ťapákovej na ministerstve, keďže nikto nerozumel, čo bola jej úloha. „Odpovedal, že jej úlohou je len navrhovať a pripomienkovať, no nič nevykonávať,“ tvrdí Hlávková s tým, že Ťapáková nebola na žiadnych zadaniach podpísaná a oficiálne za nimi nestála. Podľa Hlávkovej Lajčák tiež povedal, že ju poslal pán premiér s tým, či by ju nevedeli nejako využiť.

Ministrovi tiež spomenula, že rozpočty na viaceré kultúrne podujatia sa začali navyšovať práve po jej príchode. Nepovedal na to nič. Stretnutie podľa Hlávkovej trvalo maximálne pol hodinu. Hlávková poslala list aj štátnemu tajomníkovi a splnomocnencovi pre predsedníctvo Ivanovi Korčokovi, ten sa jej podľa jej slov neozval.

TIS sa s Hlávkovou stretlo v júli, začali si následne pýtať podklady od MZV, ale aj SND a od umelcov. Šípoš upozornil, že pred predsedníctvom schválili zmenu zákona tak, aby nemuseli verejne obstarávať do určitej sumy. Tá výnimka zhruba znamená to, že do približne 160-tisíc eur mohlo ministerstvo veci súvisiace s predsedníctvom zadávať cez prieskum trhu.

„Aj ten sa dá robiť poctivo, ale je tam ďaleko vyššie riziko zneužitia,“ uviedol Šípoš. Výpoveď Hlávkovej podľa neho hovorí to, že ten prieskum trhu bol fiktívny a nerobil sa poctivo. Komunikácia s MZV trvala štyri mesiace, TIS od rezortu chcel zmluvy a faktúry, ktoré sa týkali spomínaných podujatí.

Drlička: Považujem za nehorázne, aby tento projekt skončil ako kauza

Po tom, čo Hlávková so Šípošom informovali verejnosť o svojich zisteniach, po tlačovej konferencii prehovoril aj konateľ agentúry Viva Musica! Matej Drlička. „Som vtiahnutý do veci, ktorá vyzerá byť kauzou,“ povedal s tým, že blog, ktorý Hlávková a TIS v nedeľu večer zverejnili, je plný nepresností a poloprávd.

„Nevidím zlý úmysel, ale možno nezáujem komunikovať určité veci,“ povedal Drlička s tým, že tento štát neokradol. Podľa jeho slov si ho pozvali na MZV, aby sa ho opýtali na jeho názor. Tam mu povedali, ako má vyzerať otvárací koncert pre verejnosť. Prišlo mu to nedôstojné a tvrdil, že by premietanie na Hlavnom námestí nikoho nezaujalo.

„Vyžiadali sme si čas, prišli sme s niekoľkými variantmi, jednou z nich bol projekt Viva Europa! Faktom je, že pre otvorenie slovenského predsedníctva sme zorganizovali koncert, kde bolo 200 umelcov zo všetkých 28 členských krajín EÚ. Boli tu týždeň, ubytovali sme ich, kúpili letenky, skúšali sme, mali tri jedlá denne,“ vyhlásil Drlička.

„Považujem za nehorázne, aby tento projekt, na ktorom sa zúčastnilo toľko hudobníkov, skončil ako kauza,“ pokračoval. So Zuzanou Ťapákovou podľa vlastných slov nič neriešil, komunikoval so Slavomírou Mašurovou, ktorá bola nadriadená Hlávkovej na ministerstve. Novinárom zároveň povedal, že je pripravený im dať k nahliadnutiu zmluvy a prevody súvisiace s koncertom do konca týždňa.

Ako ďalej povedal Drlička, pamätá si, že bolo niekoľko verzií rozpočtu, ministerstvo ich prísne kontrolovalo a sumy preverovalo. Takisto tvrdí, že cena koncertu bola drahšia, ako ministerstvo zaplatilo. Pokiaľ ide o otázku, prečo nebolo na tento otvárací koncert verejné obstarávanie, Drlička povedal, že to bol ich originálny nápad. Celková suma za otvárací koncert ich vyšla podľa Drličku približne na 170-tisíc eur, pričom bol financovaný aj z iných zdrojov.

Ministerstvo zvažuje právne kroky

Ministerstvo zahraničných vecí jednoznačne odmieta tvrdenia bývalej zamestnankyne rezortu Zuzany Hlávkovej a Transparency International Slovensko o pochybnostiach pri obstarávaniach spojených s predsedníctvom Slovenska v Rade EÚ (SK PRES). Stanovisko poskytol hovorca rezortu Peter Stano.

„Bývalá zamestnankyňa sa vyjadruje k veciam, o ktorých vzhľadom na svoje referentské zaradenie nemohla mať kompletnú vedomosť, nesúvisia s jej pracovnou náplňou a presahujú trvanie jej pracovného pomeru, keďže odišla v prvej fáze príprav,“ uviedol Stano s tým, že všetky obstarávania spojené s SK PRES, ktorých bolo 64 v úhrnnej sume vyše osem miliónov eur, sú v súlade so zákonom, všetky potrebné dokumenty v tejto súvislosti boli riadne zverejnené. Na postupe sa podieľalo niekoľko odborných útvarov ministerstva.

Ministerstvo tiež podľa Stana odmieta obvinenia na adresu zamestnancov, predstaviteľov a spolupracovníkov MZVaEZ, ktoré sú nepravdivé, opierajú sa len o subjektívne dojmy a čiastkové informácie vytrhnuté z kontextu. „Externá poradkyňa ministra Zuzana Ťapáková, ktorá poskytuje odborné poradenstvo v oblasti médií, nemá na MZVaEZ výkonné právomoci, ani kompetencie zasahovať do rozhodovacích procesov. V súvislosti so zverejnenými obvineniami na jej adresu zvažuje právne kroky,“ uviedol ďalej hovorca rezortu a dodal, že ministerstvo nemá čo skrývať, a preto požiadalo príslušné štátne orgány, aby preverili všetky predsednícke obstarávania. Ako Stano dodal, SK PRES úspešne napreduje a rozpočet sa dodržiava, k jeho navyšovaniu nedochádza, práve naopak, darí sa dosiahnuť úsporu. Rozpočet na predsedníctvo je 70 miliónov eur.