Fico zasadil úder politickej kultúre, tvrdí Remišová

„V súvislosti s vyšetrovaním daňových podvodov v kauze Bonaparte sa pán Fico doteraz tváril, že čaká na výsledky vyšetrovania. Hoci dobre vedel, že vyšetrovanie komplikovaných prípadov trvá polícii roky. Kým doteraz pán Fico podozrenia voči ministrovi Kaliňákovi spochybňoval, dnes sa tvári, akoby ani žiadne nikdy neexistovali,“ povedala s tým, že po ministrovi vnútra sa aj Fico snaží občanom nahovoriť, že pred pár rokmi u nás bola „doba kešu“, keď bolo normálne platiť 12 miliónov eur v hotovosti, a že je normálne, keď minister vnútra obchoduje s človekom podozrivým s daňových podvodov a ministrovi podriadení toto okrádanie ľudí na Slovensku riadne nevyšetrujú. „Je výsmechom do tváre občanov, ak premiér krajiny považuje za normálne, že veľké daňové podvody vyšetruje policajt, ktorého hlavný nadriadený, minister vnútra, kúpil od podozrivého podvodníka firmu, kúpil jej dlhy a ešte aj podozrivého verejne obhajuje slovami o ‚dobe kešu‘,“ dodala.

Podľa poslanca za stranu SaS Jozefa Rajtára dnes bojujeme s „režimom Fica“. „On má vlastných kľúčových ľudí v štátnej správe, ktorí robia špinavú prácu,“ povedal a dodal, že s vyhlásením premiéra nekorešponduje fakt, že polícia vedie štyri konania voči Bašternákovi.

Podľa lídra obyčajných ľudí Igora Matoviča extrémizmus v krajine spôsobuje Fico. „V parlamente sú ľudia, ktorí hovoria, že najväčším problémom v krajine sú Rómovia, ktorí berú zadarmo sociálne dávky. Pri tejto kauze ide o osem miliónov eur, ktoré nám Bašternák ukradol za jediný rok na vratkách DPH. Tu je odpoveď, že kde rastie extrémizmus. To je rovnaká suma, akú 10-tisíc Rómov v osadách dostane na dávkach v hmotnej núdzi za mesiac,“ povedal. Dodal, že extrémizmus spôsobujú slová Fica. „Náš problém nie sú ľudia v osadách, ktorí berú dávky, čo je len zlomok z toho, čo ukradnú páni na úrade vlády,“ uviedol

V rozhovore zverejnenom v sobotnom vydaní denníka Pravda premiér Robert Fico povedal, že podľa neho nie je dôvod na odvolávanie Kaliňáka. „Neexistujú žiadne dôkazy, nie je nič, čo by ma oprávňovalo zaujať kritický postoj voči Robertovi Kaliňákovi. Je najlepší minister vnútra, akého Slovensko kedy malo. Nemám absolútne žiadne dôvody, aby som odvolal Roberta Kaliňáka. Nebudem nikdy konať na princípe, že médiá niečo napíšu, ja niekoho zarežem a potom sa ukáže, že to bolo úplne inak," povedal Fico v rozhovore pre denník Pravda. Doplnil tiež, že „nikdy táto téma nebola predmetom rozhovorov, pretože sme dostatočne preukázali, že celá téma je vymyslená a cieľom tejto kampane je zaútočiť na veľmi dôležitého človeka v Smere, a to je Robert Kaliňák, a poškodiť Smer. Nie som Dodo v politike, aby som na takéto lacné hry naskočil," vyjadril sa premiér a predseda Smeru.

Agentúra SITA žiada o reakciu Úrad vlády SR.