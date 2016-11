Po operácii kŕčových žíl na nelegálnej klinike prišiel pacient o nohu

Zároveň dodal, že kraj do dneška spísal tri zápisnice o tom, čo sa v zariadení dialo, na štvrtej zápisnici sa ešte pracuje.

„Všetky tieto zápisnice hovoria o tom, že tam vykonávali lekársku starostlivosť, a tieto zápisnice podstupujeme orgánom činným v trestnom konaní. Vieme, že túto nelegálnu činnosť v zdravotníckom zariadení vykonávali už od roku 2013. Kópie zápisníc taktiež zašleme Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Stále platí, že zariadenie nemôže poskytovať zdravotnú starostlivosť, kým od kraja alebo od ministerstva zdravotníctva nedostane povolenie. Je to predbežné opatrenie, ktoré sme vydali. Tiež sa preverí vzdelanie príslušného lekára alebo lekárov,“ povedal Frešo.

Podľa riaditeľa Úradu BSK a krajského lekára Valeriána Potičného štyria prihlásení klienti presne popísali, s akými problémami sa obrátili na zdravotnícke zariadenie.

„Na základe týchto podnetov môžeme jednoznačne skonštatovať, že to bola zdravotná starostlivosť. Prvý podnet, ktorý sme dostali, bol ešte z roku 2013. Bola to operácia kŕčových žíl a po zákroku na tejto klinike, ktorá nemala licenciu od BSK, musel pacient riešiť zdravotné komplikácie v zahraničí, kde mu museli nohu amputovať. To znamená, že ide o jednoznačné poskytovanie zdravotnej starostlivosti a o ťažké poškodenie zdravia pacienta,“ informoval Potičný.

Ďalšie lekárske úkony spomenuté v zápisniciach sú z roku 2014 a išlo o estetické zákroky na tvári a operáciu pŕs. Potičný ešte dodal, že je neprofesionálne, že všetky zákroky vykonávali v lokálnej anestézii. „Zákroky mali byť vykonané v celkovej anestézii, aby pacienti netrpeli,“ objasnil. Podľa neho navyše zákroky trvali neprimerane dlho, a to niekoľko hodín, jeden zákrok na klinike vykonávali dokonca až 13 hodín. Podľa Potičného je ďalej na rade polícia a Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Ako ešte v októbri informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman, správne konanie voči spoločnosti iLaesthetic, s.r.o., ktorá prevádzkovala kliniku plastickej chirurgie bez povolenia, začal Bratislavský samosprávny kraj 3. októbra. Pätnásťdňovú lehotu, počas ktorej sa mohla spoločnosť vyjadriť, ani jeden z konateľov nevyužil. Spoločnosti hrozí pokuta až do výšky 33-tisíc eur.