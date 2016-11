Pacienti možno zostanú v biskupickej nemocnici

ben, Pravda |

Sťahovanie seniorov a detí z nemocnice v bratislavských Podunajských Biskupiciach riešil v pondelok minister zdravotníctva Tomáš Drucker so starostkou mestskej časti Alžbetou Ožvaldovou. Starostka sa pustila do boja za zachovanie nemocnice po tom, čo vyšli na povrch informácie o tom, že sa má geriatrická a detská klinika z pokojného areálu v parku presťahovať do rušného centra mesta. Ide pritom o unikátne miesto plné zelene.