Učitelia rokujú na vlastnú päsť, stále vidia šancu

Vyjednávači konfederácie budú v stredu rokovať s vládou o zvyšovaní miezd v štátnej a verejnej správe na rok 2017. Netýka sa to však platov učiteľov. Ako si to máme vysvetliť?

Je to v dvoch rovinách. Jedna vec je navýšenie platov pre celú štátnu a verejnú správu, z toho sú vyňatí pedagogickí a odborní zamestnanci regionálneho školstva a učitelia vysokých škôl. Návrh z koalície je, aby mzdy pre celú štátnu a verejnú správu vrátane našich nepedagogických zamestnancov (ako napríklad školníci, kuchárky, poz. red.) boli od januára budúceho roka zvýšené o 4 percentá a od septembra 2017 o ďalšie 2 percentá. Toto je však podmienené podpisom memoranda signatármi kolektívneho vyjednávania, s tým, že tento postup by sa mal opakovať aj v roku 2018, keď by malo prísť k zdvihnutiu miezd opäť v dvoch vlnách, najprv o 4 percentá a potom o 2 alebo 3 percentá.

A ako je to s učiteľmi, ktorí sú teraz vyňatí z týchto vyjednávaní?

Návrh, ktorý sme dali ministrovi školstva, bol, aby bolo navýšenie aj od 1. januára 2017. Pán minister sa svojho času vyjadril, že si vie predstaviť 4 percentá a potom od septembra ďalších 6 percent. Dnes je situácia taká, že o tom rokoval aj školský výbor parlamentu, kde odsúhlasili navýšenie platov učiteľov o 6 percent od septembra 2017. Tu je však z našej strany nesúhlas. Rokovala o tom nedávno aj rada zväzu a zatiaľ nemám mandát na to, aby som podpísal takéto navýšenie, lebo tam bola jasná požiadavka navýšenia aj od januára.

Rokujete iba s ministrom školstva?

Je tu ešte priestor rokovať s ministerstvom školstva, ale chceli by sme otvoriť tento problém aj s ministrom financií. Hoci ten povedal, že nechce meniť výšku finančných prostriedkov, ktoré dal cez rozpočet do nášho rezortu. Uvidíme, ako vyjednávania dopadnú. Teraz nevieme potvrdiť navýšenie sľúbeného percenta.

Pokúsite sa získať aj viac ako 6 percent na budúci rok?

Určite áno. Som presvedčený, že naše požiadavky sú reálne. Viem si predstaviť navýšenie od januára 2017 o 4 percentá a následne od septembra o 6 percent. Ale aký bude výsledok, to vám ešte neviem povedať.

Ako ďaleko ste vo vyjednávaniach postúpili?

S ministrom školstva sme sa už v tejto konkrétnej veci stretli. Momentálne je v zahraničí na služobnej ceste, ale myslím si, že v najbližších dňoch rokovania budú. S ministrom financií by sme sa o tom mohli porozprávať už v stredu pri stretnutí s odborármi.

Budú učiteľské platy zahrnuté v kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre celú verejnú a štátnu správu?

Áno. Objavil sa nešťastný výrok hlavného vyjednávača z Konfederácie odborových zväzov, podľa ktorého bola valorizácia platov učiteľov otázna. Nebolo to domyslené. S prezidentom konfederácie sme si to už vysvetlili a takisto aj medzi jednotlivými signatármi za nevýrobné zväzy, takže teraz už nie je problém, aby sme tam neboli.

Aké máte odozvy od učiteľov po poslednom zvyšovaní platov od tohto septembra?

Názory sú rôzne, niektorí sú spokojní, iní menej. Nespokojnosť sa prejavuje hlavne u mladých kolegov, ktorých nástupné platy, ale aj tie, ktoré ich posúvajú po adaptačnom vzdelávaní do desiatej platovej triedy, sú nízke. Čiže nespokojnosť pretrváva a s tým by mal niečo urobiť v prvom rade štát, pretože platy sú naozaj nízke, okolo 650 eur. U kolegov, ktorí majú 32 ročnú prax, plat už presahuje tisíc eur. Nehovorím, že sú z toho nadšení, ale tam už je väčšia spokojnosť.

Nepomohlo by mladým učiteľom jednorazové zvýšenie?

Sú takéto úvahy a aj od nás. Navrhovali sme aj takúto zmenu, aby začínajúci pedagógovia alebo tí, ktorí sú v deviatej platovej triede a majú druhý stupeň vysokej školy, boli preradení do desiatej platovej triedy. Myslím, že by tam nebol ani problém z pozície starších kolegov.

Pôvodne ste požadovali 25-percentné zvýšenie, momentálne vyjednávate o oveľa nižších percentách. Nebola pôvodná požiadavka prehnaná?

Stále sme presvedčení, že to bola triezva úvaha. Ak by došlo k navýšeniu o 25 percent, plat začínajúceho pedagóga by sa pohyboval niekde na hranici 780 eur a u toho, ktorý má 32 rokov praxe, by išlo o tarifný plat niekde na úrovni 1 200 eur. Podľa nás tieto požiadavky prehnané nie sú. Ale keď to zhrnieme, za celé volebné obdobie tejto vlády sme požadovali viac o 55 percent. Prvý rok o 25 a ďalšie tri roky po 10 percent. Momentálne máme ponuku vrátane toho, čo už bolo navýšené, na 30 percent za 4 roky. Teraz je otázka, či to môžeme považovať za úspech alebo nie. Náš zväz je členom odborárskeho výboru pre školstvo v rámci Európskej únie. Stretávame sa s kolegami a hovoria, že aj oni majú takéto problémy pri vyjednávaniach.