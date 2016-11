Mená darcov budú znieť z múrov žilinskej synagógy

Dnes je to už viac ako 2-tisíc ľudí. Každý, kto podporil verejnú zbierku, akoby sa zapísal do nesmrteľného umeleckého diela, ktoré už navždy zostane zamurované v budove. „Skladbu nahráme a chceme ju nainštalovať do múrov synagógy tak, že človek, keď sem príde hocikedy o päť, desať alebo sto rokov a priloží ucho k stene, bude počuť túto skladbu a bude počuť mená ľudí, ktorí to tu v rokoch 2012 až 2016 pomohli opraviť,“ hovorí Marek Adamov z občianskeho združenia Truc sphérique, ktoré je za rekonštrukciou a záchranou žilinskej synagógy. Vypočuť sa bude dať na vonkajšej fasáde budovy aj vnútri.

Autorom hudobnej kompozície je skladateľ Marek Piaček, interpretovať ju bude Octet Singers, nahrávať sa bude v Slovenskej filharmónii. Zoznam mien nemusí byť konečný, zbierka Kúpte si nesmrteľnosť ešte pokračuje, na dokončenie projektu a na to, aby budova po rekonštrukcii mohla fungovať ako kultúrny priestor, stále chýba 100– až 150-tisíc eur. „To je tá druhá polovica nášho projektu, nielen zachrániť a zrekonštruovať Behrensovu synagógu, ale vdýchnuť jej nový život, aby sa tu opäť stretávali ľudia, aby sem chodili za kultúrou,“ dodáva Adamov.

Rekonštrukcia žilinskej synagógy

Každý jeden darca je dôležitým kúskom mozaiky. Postupne ju zaplnili ľudia, sponzori, súkromné nadácie, menšie i väčšie firmy, pomohol štát, mesto Žilina, granty z Nórska, Islandu, Lichtenštajnska a dobrovoľníci, ktorí bezplatne odpracovali tisíce hodín. Suma, ktorá je potrebná na záchranu, je asi 1,5 milióna eur, z toho súkromné zdroje predstavujú 47 percent.

Synagóga by mala byť pre verejnosť otvorená budúci rok na jar. Dovtedy by mala byť nahratá skladba s menami darcov. Tá zároveň zaznie aj naživo v synagóge. „Bude to taký zvláštny koncert, kde možno hodinu – hodinu a pol budú znieť mená ľudí,“ hovorí Marek Adamov. Rekonštrukcia synagógy sa po šiestich rokoch blíži k záveru. Zmizli z nej všetky nepôvodné socialistické zásahy, ktoré výzdobu zakryli na takmer 60 rokov. Budova sa výrazne zmenila vnútri aj zvonku. "Spravili sme pamiatkové výskumy, našli 60 rokov stratené originálne Behrensove výkresy. Vyviezli sme viac ako tisíc ton sutiny. Postavili sme balkón, vymenili kúrenie, spravili nové podlahy, zreštaurovali sme kupolu, vymenili a zaizolovali strechu, dokončili vonkajšiu fasádu a zreštaurovali omietky v interiéri,“ vymenoval Róbert Blaško z Truc sphérique. Citlivá rekonštrukcia vrátila synagóge podobu z obdobia jej vzniku.

„Pokúšame sa akoby rehabilitovať tú podobu z obdobia vzniku pamiatky, teda na prelome 20. a 30. rokov 20. storočia,“ povedal riaditeľ Krajského pamiatkového úradu Miloš Dudáš.



(Kliknutím na obrázok zväčši, Rozdiel štyroch rokov v interiéri synagógy.(Kliknutím na obrázok zväčši, otvoriť v novom okne Autor: Renáta Jaloviarová, Pravda

Autorom neologickej synagógy v Žiline stavanej v rokoch 1928 až 1931 pre 750 ľudí je nemecký architekt a dizajnér Peter Behrens, považovaný za jedného z krstných otcov modernizmu. Stavba bola po vojne zmenená a naposledy využívaná ako kino, predtým ako vysokoškolská aula a koncertná sála, čo sa výrazne podpísalo na jej prestavbe. Pamiatku židovská obec prenajala na 30 rokov občianskemu združeniu Truc sphérique, ktoré ju obnovuje, a v Žiline tak vzniká centrum súčasného umenia – kunsthalle.