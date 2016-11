Ministerstvo dopravy sa zoštíhli, posilní sa Úrad vlády

Argumentuje, že sa tak urýchli odstraňovanie regionálnych rozdielov. S návrhom súhlasil aj koaličný Most-Híd, hoci regionálny rozvoj patrí medzi top programové priority strany. Líder Mostu-Híd Béla Bugár to však nechápe ako oslabenie ich nominanta Árpada Érseka na poste ministra dopravy, pretože regionálny rozvoj nemôže podľa Bugára koordinovať len jedno ministerstvo. Parlament má túto zmenu schváliť v skrátenom konaní už na novembrovej schôdzi a mala by začať platiť od začiatku budúceho roka.

Podľa našich informácií na poslednom rokovaní vlády minulý týždeň v stredu sa očakávalo, že Most-Híd si bude chcieť zachovať vplyv na rozvoj najmenej rozvinutých okresov a bude sa viesť o tom aj dlhšia debata. Predseda Mostu-Híd Bugár však tvrdí, že pomoc zaostávajúcim regiónom je vec viacerých rezortov. "Práve preto sme sa rozhodli, že bude lepšie, keď to bude mať na starosti Úrad vlády. Tým pádom premiér Fico má okamžitý vplyv na jednotlivých ministrov,“ povedal Bugár s tým, že plánovaná zmena neoslabí Érseka. Ten podľa šéfa Mostu-Híd nemôže ako minister zadávať úlohy ďalším členom kabinetu.

Doteraz bola hlavná úloha pomoci najchudobnejším regiónom na pleciach rezortu dopravy. Po novom túto funkciu preberie Úrad vlády. O výške poskytnutých dotácií okresom už bude teda namiesto ministra dopravy rozhodovať vedúci Úradu vlády na základe hodnotenia odbornej komisie. Zároveň sa má rozšíriť Rada pre rozvoj najmenej rozvinutého okresu o tajomníka, ktorým bude prednosta okresného úradu.

Ministerstvo dopravy tvrdí, že zámerom je v maximálnej možnej miere skoordinovať činnosť viacerých rezortov a zabezpečiť tak rovnomernejší rozvoj regiónov. "Ministerstvo dopravy bude aj naďalej robiť všetko, čo je v jeho silách, aby pomohlo regionálnemu rozvoju. Naším prvoradým cieľom bude dobudovať dopravnú infraštruktúru a zabezpečiť kvalitné dopravné napojenie všetkých regiónov Slovenska,“ reagoval tlačový odbor rezortu.

Vládny splnomocnenec pre najmenej rozvinuté okresy Anton Marcinčin uviedol, že v regionálnom rozvoji je kľúčová spolupráca ministerstiev. "Myslím, že to je krok vpred,“ komentoval Marcinčin návrh vlády.

Ešte druhý Ficov kabinet v roku 2015 prijal zákon o podpore najmenej rozvinutých okresov. Pre tieto regióny schválil na mieru vypracované akčné plány s cieľom zlepšiť podmienky na zamestnávanie. Takýchto okresov je celkovo 12 – Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Kežmarok, Sabinov, Svidník, Vranov nad Topľou, Rožňava, Sobrance a Trebišov. Bývalá vláda prvý takýto akčný plán odobrila tento rok vo februári pre okres Kežmarok a po marcových parlamentných voľbách pre zvyšných jedenásť okresov. Celkové investície vyčlenené do najchudobnejších regiónov do roku 2020 predstavujú 1,150 mld eur a malo by v nich vzniknúť 17 620 nových pracovných miest. Premiér Fico plánuje rozšíriť pomoc vlády aj pre ďalších päť až desať okresov.