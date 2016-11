Exsudca Škultéty sa naspäť do talára neoblečie

SITA |

Exsudca Igor Škultéty sa nemôže vrátiť súdiť na okresný súd v bratislavskej Petržalke, tak ako chcel. Vyplýva to z informácie predsedu Okresného súdu Bratislava V Dušana Srogončíka, ktorú poskytol hovorca bratislavských súdov Pavol Adamčiak. Škultéty sa začiatkom novembra obrátil listom na súd so žiadosťou o opätovné zaradenie do funkcie sudcu.