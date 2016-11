Lajčák: Nevynášajte úsudky prv, ako sa oboznámite s faktami

Minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák hovorí, že nikto nemá väčší záujem o transparentnosť nášho predsedníctva ako on.

„Keď sa pozriem na fakty, tak človek, ktorý pracoval osem mesiacov na našom ministerstve v pozícii referenta, napísal blog, kde vyjadril svoje pocity a pochybnosti a ja som šokovaný, ako veľmi to ľudia zobrali za hotovú vec. Na základe toho sa tu prijímajú ďalekosiahle závery, odsudzujúce – bez toho, aby sa vôbec ľudia oboznámili s faktami a prejavili o ne záujem,“ tvrdí Lajčák.

„Samozrejme, že nikto nemá väčší záujem o transparentnosť nášho predsedníctva ako ja, lebo je to spojené s mojím menom a som si absolútne istý, že keď ukážeme fakty, že to každý pochopí. Naozaj by som chcel všetkých požiadať, aby počkali s vynášaním úsudkov, skôr než sa oboznámia s faktami, lebo zrazu sú tu všetci odborníci na verejné obstarávania na organizáciu kultúrnych programov a na organizáciu predsedníctva,“ pokračoval Lajčák s tým že zároveň sú tu všetci aj prokurátori a sudcovia. „Takže mi až z toho trochu ostáva rozum stáť, ale verím, že ten rozum sa nám podarí vrátiť,“ ukončil s tým, že k obvineniam sa podrobnejšie vyjadrí v stredu na rokovaní vlády, kde bude k dispozícii médiám.

Ministerstvo odmieta obvinenia bývalej zamestnankyne

Na obvinenia Hlávkovej reaguje aj samotný rezort v mene Hlávkovej nadriadenej, riaditeľky predsedníckeho odboru pre komunikáciu Slavomíry Mašurovej. Tá Hlávkovej údajne posunula videonahrávku, ako má vyzerať program počas jedného z predsedníckych podujatí s tým „že by to mala robiť nejaká smerácka agentúra“. V stanovisku tlačový odbor rezortu diplomacie v mene uvedenej pracovníčky túto interpretáciu „jednoznačne odmieta, riaditeľka odboru S. Mašurová sa od takýchto tvrdení dištancuje a nikdy nič také nepovedala“.

Ministerstvo tiež dodalo, že takisto jednoznačne odmieta obvinenia na adresu svojich zamestnancov, predstaviteľov a spolupracovníkov z úst bývalej zamestnankyne, ktoré sú „nepravdivé, opierajú sa len o subjektívne dojmy a čiastkové informácie vytrhnuté z kontextu“.

Zuzana Hlávková tvrdí, že kultúrne projekty sa začali meniť po príchode mediálnej poradkyne Zuzany Ťapákovej na ministerstvo. Galavečer na ktorom predstavili logo k SK PRES, stál podľa Hlávkovej viac ako 300-tisíc eur, pričom podľa jej slov zákazku mala dostať práve Agentúra Evka, ktorá sa podľa Hlávkovej podieľala aj na príprave snemu sociálnych demokratov v Nitre. To dnes strana odmietla a tvrdí, že táto agentúra sa na príprave snemu nepodieľala. Bývalá zamestnankyňa takisto tvrdí, že stúpli náklady aj na otvárací koncert pre verejnosť. Pôvodný rozpočet 20-tisíc eur narástol na približne 120-tisíc, tvrdí Hlávková. Organizátor otváracieho koncertu Matej Drlička odmieta, že by štát okradol, tvrdí, že suma za otvárací koncert bola ešte vyššia, ale pokryl to aj z iných zdrojov ako len od ministerstva.