Riaditeľ Viva Musica: Nešafárilo sa, viem všetko vydokladovať

Jedno z obvinení exzamestnankyne sa týkalo aj vysokej ceny za júlový koncert, keď Slovensko odštartovalo svoje predsedníctvo v EÚ. Tento koncert zabezpečovala agentúra Viva Musica. Jej riaditeľ Matej Drlička vylučuje akékoľvek predraženie a hovorí, že na rozdiel od Hlávkovej má dôkazy.

Prečo si vybrali na ministerstve zahraničných vecí práve vašu agentúru, aby organizovala otvárací koncert?

Pôvodne som bol prizvaný na ministerstvo zahraničných vecí ako konzultant. Chceli so mnou konzultovať to, čo mali pôvodne vymyslené z pozície úradníkov, nie ľudí, ktorí organizujú kultúrne podujatia. Na stretnutí boli zástupcovia ministerstva zahraničia a kultúry. Odprezentoval sa koncept, že na Hlavnom námestí v Bratislave mala byť LED obrazovka zakrytá strechou, na ktorú pôjde prenos zo SND, kde mal byť koncert árií. Reagoval som, že to nie je dôstojný spôsob, ako by sa malo prezentovať slovenské predsedníctvo. Mám dlhoročné skúsenosti s open air aj interiérovými festivalmi a viem, že ľudia by to odignorovali. Nepozeral by to nikto. Povedal som, že im dám iné návrhy. Prišiel som s tromi. Jeden z nich bol koncept s názvom Viva Európa. Po nejakom období prišla odpoveď, že sa im to páči, aby som im ho odprezentoval a pripravil rozpočet.

Máte s ľuďmi na ministerstve zahraničia nadštandardné vzťahy, ktoré mohli mať vplyv na to, že oslovili práve vás?

S každým človekom, ktorý bol na prvom stretnutí, som sa videl prvýkrát v živote. Jediný človek, ktorého som nevidel prvýkrát, bola Zuzana Komárová z ministerstva kultúry. S tou sa poznám. Nie som neznáme meno v oblasti kultúry, neprekvapilo ma, že ma pozvali. Už dvanásť rokov organizujem veľké podujatia. Na stretnutiach postupne sedeli ľudia z právneho oddelenia, z ďalších oddelení, ani mená nepoznám. Žiadne nadštandardné vzťahy tam nemám. S ministrom zahraničných vecí som sa stretol prvýkrát osobne v júni, mesiac pred podujatím.

Podľa bývalej zamestnankyne ministerstva zahraničia Zuzany Hlávkovej začal záhadne rásť rozpočet na váš koncert od 20-tisíc až na 230-tisíc eur. Aká bola teda jeho skutočná cena?

Cenu 20-tisíc mali vypočítanú za LED obrazovku, na ktorú by radi prenášali koncert z divadla. Reagoval som, že je to vyhodených 20-tisíc. Keby sa to zrealizovalo takto, tak ľudia by boli nahnevaní, že sa vyhodilo 20-tisíc. Keď sa urobí veľkolepý koncert s 200 účinkujúcimi, tak je zrazu tiež problém, lebo to bolo pridrahé. Takže som pripravil rozpočet. Bolo ich niekoľko, a každý, kto robil niekedy rozpočty, vie, že sa vyvíjajú. Tam, kde pani Hlávková zavádza, je suma 230-tisíc. V jednej chvíli, a to bolo v roku 2016, pol roka po tom, čo sme začali rokovať, prišla otázka, čo by to stálo, keby ministerstvo zahraničia chcelo, aby počas celého festivalu Viva Musica bola komunikovaná značka slovenského predsedníctva v rámci mediálnej kampane vrátane vstupeniek pre hostí. My sme im to nacenili a vtedy sa suma mohla blížiť k sume 230-tisíc eur. Táto suma však bola zo strany ministerstva zahraničia okamžite zamietnutá, lebo sa ukázalo, že majú vysúťažené mediálne plnenia. V tom je to zavádzajúce, že áno, bolo to na stole, ale na ministerstve si vyhodnotili, že to nie je v poriadku a rovno sa to uzavrelo. Priame náklady spojené s koncertom, ktoré viem vydokladovať, boli 165-tisíc eur vrátane DPH. Ministerstvo zahraničia mi uhradilo 123-tisíc vrátane DPH. To znamená, že bez DPH mi reálne prišlo 100-tisíc eur. Takže toľko na margo toho, koľko som zarobil.

Pri verejnom obstarávaní platí výnimka do sumy 162-tisíc eur. Boli zmluvy s umelcami uzatvárané osobitne, aby ste sa zmestili do spomínanej sumy 162-tisíc eur?

Tu je najväčšia blamáž Transparency International Slovensko. Spojili agentúru Evka s naším koncertom. Toto by sa malo oddeliť. Nikto nekontrahoval z ministerstva priamo umelcov. Všetky zmluvy mám ja. Pletie sa to s odhaľovaním loga slovenského predsedníctva, čo bolo niekedy vo februári. Ja s tým nemám nič spoločné, a tam Transparency tvrdí, že ministerstvo zaplatilo agentúre a aj priamo umelcom. To sa však netýka môjho podujatia.

Ako dnes hodnotíte ako podnikateľ svoju skúsenosť robiť pre štát?

Som spokojný so svojou prácou. Aj komunikácia s ľuďmi z ministerstva bola korektná. Správali sa tak, aby chránili peniaze štátu. Nie sú pravdivé tvrdenia, že sa šafárilo. Môžem poskytnúť doklady a na rozdiel od pani Hlávkovej mám dôkazy. Podstatné nie je to, či chcem pracovať so štátom. Ja štát nedémonizujem a nemyslím si, že v štáte sedia všetko podvodníci. Čo považujem za reálny problém, je, že sa spojila kauza s normálnym transparentným podujatím, ktoré je to moje. Nie som agentúra Evka, som agentúra Viva Musica a viem vydokladovať všetko.