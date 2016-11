Slovensko sa bude uchádzať o predsedníctvo OBSE

Pre získanie predsedníctva treba predložiť kandidatúru a dosiahnuť podporu všetkých účastníckych štátov OBSE, ktorá sa následne pretaví do konsenzom prijatého rozhodnutia Ministerskej rady OBSE, podľa možnosti už v decembri 2016 na zasadnutí v Hamburgu. Alternatívne, no nie štandardne, je rozhodnutie možné prijať v priebehu roku formou tichej schvaľovacej procedúry ministrov. Uvádza sa to v predkladacej správe k materiálu príprav predsedníctva, ktorý dnes vzala vláda na vedomie.

Funkciu úradujúceho predsedu vykonáva minister zahraničných vecí predsedníckej krajiny. Predsednícka krajina stanovuje hlavné tematické okruhy pre smerovanie diskusie v priebehu roka, pripravuje zasadnutia jednotlivých rokovacích fór, predsedá týmto fóram a stanovuje ich agendu.

Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) je najväčšou regionálnou bezpečnostnou organizáciou. Štáty sa v ňom zaviazali rešpektovať ľudské práva a základné slobody, demokraciu, princípy právneho štátu a zabezpečiť sociálnu spravodlivosť a ochranu životného prostredia. Dnes má OBSE 57 účastníckych štátov.