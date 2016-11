Fico sa zastal Lajčáka, novinárov označil za špinavé protislovenské prostitútky

Rezort diplomacie čelí kritike po zverejnení informácií bývalej zamestnankyne rezortu Zuzany Hlávkovej o príprave niektorých podujatí slovenského predsedníctva. Hlávková upozornila na niektoré veci, ktoré pokladá za netransparentné a podozrivé.

„Som predseda vlády a mojou povinnosťou je chrániť mojich ľudí a povedať, čo Slovensko dnes robí a ako je táto práca hodnotená nielen v Európe, ale na celom svete,“ povedal predseda vlády Robert Fico. Na adresu ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka uviedol, že je výborným diplomatom, ktorého Slovensku všetci závidia. „Želal by som aj iným krajinám, aby mali diplomatov takéhoto rangu,“ dodal Fico.

Fico: Cielený útok na predsedníctvo

Predsedníctvo Slovenska v Rade Európskej rady považuje premiér za veľký úspech. Obvinenia na adresu Lajčáka označil za cielený útok proti úspešnému predsedníctvu a šéfovi diplomacie.

„Nie je predsa možné, aby na princípe jedna baba povedala ste robili príbehy, ktoré sa nezakladajú na pravde,“ uviedol Fico na margo médií. „Nemám nič proti tomu, ak nám idete po krku, ale vy neinformujete, vy bojujete s touto vládou. Niektorí z vás sú špinavé protislovenské prostitútky,“ do­dal.

Lajčák: Prečo sa s obvineniami čakalo sedem mesiacov?

Minister Lajčák uviedol, že nie je expert na organizovanie kultúrnych podujatí, ale je diplomat. Podľa jeho slov ho zaskočilo, koľko samozvaných expertov, prokurátorov aj katov je na Slovensku.

„Verím, že zdravý rozum nezmizol z krajiny,“ uviedol Lajčák s tým, že jeho rezort v minulosti nepochybil. „Mne na Slovensku veľmi záleží rovnako ako na mojom dobrom mene,“ povedal Lajčák. Už po odchode zamestnankyne ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Zuzany Hlávkovej nariadil interné preverenie podozrení, ktoré mladá žena vzniesla. Teraz nariadil, aby všetky obstarávania preveril Protimonopolný úrad a Úrad pre verejné obstarávanie.

Lajčák uviedol, že nerozumie, prečo Hlávková čakala so vznesením obvinení a napísaním blogu sedem mesiacov od odchodu z ministerstva.

K predsedníctvu Slovenska uviedol, že už pred jeho začiatkom plánovali, že rozpočet nepresiahne 70 miliónov eur. Rezortu sa podarilo ušetriť a účet za predsedníctvo by sa mal pohybovať na úrovni 61 miliónov. Podľa Lajčáka bolo cieľom urobiť z predsedníctva Slovenska celospoločenskú udalosť, ktorú by aj široká verejnosť vnímala v pozitívnom svetle. To bol aj dôvod, prečo oslovil Zuzanu Ťapákovú, ktorá má s komunikáciou smerom k verejnosti bohaté skúsenosti. Jej plat podľa Lajčáka bol 1 400 eur mesačne v čistom. 26 umelcov, ktorí vystúpili na podujatí pri prezentácii loga predsedníctva, dostali spolu odmenu 32-tisíc eur.