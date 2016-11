Kaliňák: Materiál o predražených nákupov v Nemocnici sv. Michala je pamflet

Chybné sú podľa neho aj prepočty kurzov, či referencie z novinových článkov, kde nie sú žiadne náležitosti prístrojov, len všeobecné tvrdenia. „To je benchmarking, to je profesionálny prístup? To si môže dovoliť bulvárny denník,“ povedal Kaliňák.

Minister tiež upozornil na to, že sa porovnávali rozdielne prístroje. „Tam sú také absurdity, že na to sa nedá odpovedať ani jednou vetou,“ vyhlásil minister. „Ja som zatiaľ nezaznamenal jediný problém. Som hrdý na to, ako nemocnica funguje, je to najšpičkovejšia nemocnica vo svojej kategórii, najmodernejšia, plne digitalizovaná, plne fungujúca,“ ubezpečil šéf rezortu vnútra.

Nadácia Zastavme korupciu tvrdí, že Nemocnica sv. Michala v Bratislave nakúpila zdravotnícke vybavenie predražene. Ako uviedol jej riaditeľ Pavel Sibyla, v tendri sa nakupovalo zhruba 900 rôznych položiek.

Nadácia mala k dispozícii od Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR databázu nákupov rôzneho zdravotníckeho tovaru z minulosti. „Túto databázu sme si doplnili o vlastné údaje, ktoré sú v Centrálnom registri zmlúv, doplnili sme ju o cenníkové ceny od distribútorov, ktoré sú voľne prístupné na internete,“ priblížil Sibyla novinárom.

Takýmto spôsobom mohla nadácia porovnať 89 položiek z viac ako 900. „Z tých 89 len štyri sa kúpili pre nemocnicu lacnejšie ako niekedy v minulosti,“ informoval Sibyla. Predraženie tak podľa nadácie vychádza 50 %. „Áno, porovnávali sme len 89 položiek. Lenže tých 89 položiek tvorí až 37 percent objemu zákazky. Celá zákazka bola 22,7 milióna eur,“ upozornil.

Riaditeľ nemocnice Marián Križko odmieta predraženie a nadáciu považuje za politicky motivovanú. „Údaje, ktoré pracovníci tohto združenia podsunuli médiám, sú lživé a zmanipulované. Neodzrkadľujú reálny stav. Podľa mňa v amatérskom a politicky motivovanom materiáli porovnávali úplne rozdielne zariadenia a prístroje, zariadenia a prístroje inej špecifikácie a konfigurácie. Nesedeli im kurzové prepočty, používali ceny bez dane z pridanej hodnoty a ako väčšinu zmluvných referencií používali príklady mimo územia Slovenskej republiky,“ reagoval riaditeľ na utorňajšom brífingu.