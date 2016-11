Sme sklamaní zo slov ministra Lajčáka, tvrdí Šípoš z Transparency International

Šípoš tak na tlačovej konferencii reagoval na vyjadrenia ministra Lajčáka ku galavečeru, na ktorom predstavili logo k slovenskému predsedníctvu v Rade EÚ, úlohe bývalej šéfky TV Markíza a mediálnej poradkyne Zuzany Ťapákovej na ministerstve zahraničia, k otváraciemu koncertu nášho predsedníctva, Agentúre Evka, ako aj k podozreniam na porušovanie zákona v rezorte, platení umelcov či politickému tlaku na ministerstve.

„Očakávali sme, že ukáže všetky zmluvy a faktúry, aby sme si my, aj každý občan, vedeli porovnať ich slová a skutky a či tie zákazky boli naozaj s cieľom hospodárnosti a efektívnosti. Bohužiaľ, nič také neukázal napriek tomu, že zákon mu to prikazuje. My to žiadame už asi štyri až päť mesiacov a minister nám to neposkytol,“ povedal Šípoš.

Šípoš: Obstarávanie malo byť verejné

Riaditeľ TIS ďalej tvrdí, že napríklad od Slovenského národného divadla si pýtali zmluvy umelcov a bez problémov ich poslali. „Minister dnes hovoril, že by to umelcom uškodilo. Ale či poškodilo, alebo nepoškodilo, zákon hovorí, že to majú poskytnúť,“ dodal Šípoš. Ďalej tiež pripomenul, že rezort diplomacie zaplatil honoráre umelcom, ale podľa zmluvy s Agentúrou Evka v bode f sa tvrdí, že agentúra mala zabezpečiť aj umelcov, moderátora a tú maržu už mala v zmluve a povinnosti. „Nedáva to zmysel, že oni zrazu hradili umelcov, aby ušetrili. Nie, neušetrili,“ vysvetlil riaditeľ TIS. Šípoš takisto dodal, že ich podozrenie spočíva v tom, že Agentúra Evka to mala zabezpečiť, ale ministerstvo hradilo relatívne veľkú položku.

Upozornil, že výnimka z verejného obstarávania platí do 162-tisíc eur. Podľa Šípoša tak nemali postupovať podľa výnimky, ale úplne klasicky mali urobiť verejné.

Právnik spochybnil Lajčákov argument

Spolupracovník TIS právnik Pavel Nechala na tlačovej konferencii zase zdôraznil, že zákon o chránenom oznamovaní nehovorí, že oznamovateľ musí byť zamestnanec, čo je Lajčákov argument, prečo nezaevidoval pochybnosti bývalej zamestnankyne MZV Zuzany Hlávkovej. „Nehovorí sa tu o zamestnancovi, hovorí sa tu o akejkoľvek fyzickej osobe. Neviaže sa to na pracovný pomer. Rovnako príslušný zákon hovorí o tom, že zamestnávateľ prešetrí takýto podnet a do 90 dní informuje oznamovateľa, čiže opäť nie zamestnanca,“ vysvetlil Nechala.

Hlávková potvrdila, že žiadnu informáciu o tom, ako prešetrenie dopadlo, nedostala. Nechala tiež dodal, že Hlávková – oznamovateľka sa 8. marca stretla s vedúcim služobného úradu Pavlom Sýkorčinom, ktorý je podľa internej smernice poverený na prijímanie podnetu. Od tohto momentu tak podľa Nechalu plynula 90 dňová lehota, dokedy jej mali oznámiť výsledky prešetrovania.

„Máme za to, že tento podnet nebol zaevidovaný, vybavený a ministerstvo teda nepostupovalo v zmysle zákona,“ dodal Nechala, keďže podľa jeho slov im ministerstvo odpísalo, že 6. októbra odpovedalo, že žiaden podnet nemajú. „Je signifikantné, že ani takéto administratívne porušenie si ministerstvo nedokáže priznať,“ dodal právnik.

Hlávková trvá na svojom

Zuzana Hlávková na tlačovej konferencii povedala, že minister Lajčák na stretnutí s ňou jej nesľúbil, že preverí alebo prešetrí organizáciu predstavenia loga alebo preverí či prešetrí koncert pre VIP hostí, ktorý v tom čase mala organizovať agentúra a nie divadlo. „Sľúbil mi, že preverí Vivu Musicu, o rozpočte ktorej v tom čase údajne nevedel,“ povedala Hlávková, ktorá trvá na tom, že tvrdenie, že Zuzanu Ťapákovú poslal pán premiér, je citát, a takisto aj vety o IT karteloch a srdci a rozume.

Vysvetlila tiež, prečo tieto skutočnosti zverejnili až teraz. Najskôr sa chcela obrátiť na najvyššieho šéfa – ministra a na tom stretnutí videla, že neexistuje vôľa tie veci riešiť. „Bála som sa to oznámiť, neverila som orgánom, videla som, ako sa takéto veci na Slovensku riešia,“ vyhlásila exzamestnankyňa. Podľa jej slov dlho bojovala s tým, ako sa k tejto situácii postaviť, nakoniec sa rozhodla kontaktovať TIS a oni nejakých päť mesiacov jej informácie overovali.

Odmietajú slová o útoku na predsedníctvo

Hlávkovej bývalý kolega, ktorý jej slová potvrdzuje Pavol Szalai priblížil, že na MZV pracoval od mája 2014 a odišiel z takých istých dôvodov ako Hlávková. Pokiaľ ide o galavečer k predstaveniu loga, má také isté informácie ako uvádza Hlávková a počul o nich od svojich nadriadených. Obaja bývalí zamestnanci vyhlásili, že z ich strany nejde o útok na predsedníctvo. To, že ide o cielený útok, tvrdí premiér Robert Fico. Takisto odmietajú, že by spolupracovali s opozíciou. Toto rovnako poprelo aj TIS. „Nehovoríme, že to bolo celé zle, hovoríme o konkrétnych dvoch aktivitách a nevidíme dôvod, prečo by to mal byť útok,“ povedal Šípoš.

Problémom podľa TIS môže byť aj to, že sa nevie, čo všetko sa hradilo zo sumy 156-tisíc eur, ktorú Agentúra Evka dostala, keďže MZV platilo aj umelcov, aj prenájom SND. Výnimka z verejného obstarávania platí do sumy 162-tisíc, podľa TIS malo MZV preto urobiť verejné obstarávanie. Pokiaľ ide o reakciu na slová premiéra, podľa Nechalu je dôležité, aby jeho výroky neodviedli pozornosť od skutočného problému. Šípoš sa na tlačovej konferencii zároveň poďakoval aj zhruba tisícke Slovákov študujúcich v zahraničí, ktorí Hlávkovej vyjadrili podporu a odmietli šafárenie s verejnými zdrojmi.