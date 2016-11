Čo bude s dozorcami, ktorí nechali ujsť Behana?

Dnes už bývalí dozorcovia dohliadali 2. júna na šiestich odsúdených, ktorí pracovali na oprave strelnice pri väznici. Behan (24) z pracoviska ušiel. Interné vyšetrovanie špeciálnej komisie konštatovalo hrubé porušenie služobných povinností dozorcov a tí prišli o prácu. Všetci traja sa voči personálnemu rozkazu riaditeľa nápravnovýchovného ústavu odvolali.

„Generálny riaditeľ zboru ich odvolanie zamietol a rozhodnutie o prepustení potvrdil,“ povedal hovorca Zboru väzenskej a justičnej stráže Adrián Baláž. Muži môžu využiť mimoriadne opravné prostriedky, alebo sa môžu obrátiť na súd a žiadať preskúmanie zákonnosti rozhodnutia.

Exdozorcom naďalej hrozí, že by sa mohli postaviť pred súd pre marenie úlohy verejným činiteľom a porušovanie dozornej služby. „Stále prebiehajú výsluchy a zabezpečovanie dôkazov,“ priblížila trnavská krajská policajná hovorkyňa Martina Kredatusová.

Ukončené zatiaľ nebolo ani vyšetrovanie samotného úteku, ktorým sa Behan dopustil marenia výkonu úradného rozhodnutia. Z prečinu bol obvinený bezprostredne po úteku a hrozí mu trest jeden až päť rokov za mrežami. Vo väzení si v čase úteku odpykával trest osem rokov a osem mesiacov za lúpež.

Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd) počas návštevy leopoldovskej väznice koncom júna odmietla, že by za útekom Behana bolo systémové zlyhanie. „Ak by boli (dozorcovia) tam, kde mali byť, tak by sa to nestalo,“ povedala a označila prípad ako individuálne pochybenie.

Leopoldovská väznica preto po Behanovom úteku neurobila nijaké zmeny vo svojom fungovaní. „Vzhľadom na okolnosti tejto mimoriadnej udalosti nebolo zo strany vedenia ústavu alebo zboru potrebné prijať žiadne systémové opatrenia v spôsobe zaobchádzania, stráženia alebo zamestnávania odsúdených,“ podotkol Baláž.

Behana chytili začiatkom októbra, po štyroch mesiacoch na úteku. Našli ho v dome jeho otca v Ostrove pri Piešťanoch. Hovorca Baláž odmietol odpovedať na otázku, v akom režime je Behan po návrate do väzenia.

„Zbor je oprávnený poskytovať informácie o osobách vo výkone väzby a výkone trestu odňatia slobody len zákonom stanoveným orgánom a inštitúciám v rozsahu nevyhnutnom na plnenie ich úloh,“ zdôvodnil. Otázkou tiež je, či Behan zostane v Ilave, kam ho premiestnili, aby sa zabránilo dohadom o zasahovaní do vyšetrovania jeho úteku, alebo sa vráti do Leopoldova.

Okrem Behana sa v krátkom čase podarilo utiecť ďalším dvom väzňom z iných nápravnovýchovných ústavov. Igor Horváth (21) využil príležitosť 8. novembra, keď išiel na vyšetrenie k lekárovi. Trest si odpykával v nápravnom zariadení v Rimavskej Sobote, zadržali ho ešte v ten večer. Po Robertovi Darvašovi (41), ktorý sa 14. novembra nevrátil z pracoviska do väzenia v košickej Šaci, do včerajšej uzávierky novín pátrali.

Ministerstvo spravodlivosti medzičasom spustilo pilotný projekt testovania elektronického monitoringu odsúdených, ktorí sú na pracoviskách mimo ústavov, za pomoci špeciálnych náramkov.