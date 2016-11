Berniniho bustu na Slovensku už asi neuvidíme

Aféra okolo busty prepukla vlani v lete, keď vyšlo najavo, že aukčná spoločnosť predala do zahraničia pravdepodobne originálne dielo talianskeho majstra Giana Lorenza Berniniho, ktoré považovala za kópiu. Minister kultúry Marek Maďarič sa snažil situáciu zvrátiť tým, že koncom októbra minulého roku zrušil povolenie na vývoz udelené jeho úradníkmi. Obchodník francúzskeho pôvodu Clément Guenebeaud, ktorý dielo kúpil u nás a vyviezol za hranice, napadol postup ministra. Bratislavský krajský súd včera rozhodol v jeho prospech a zrušil Maďaričov verdikt.

„Žalobca mal naozaj otvorený, poctivý vzťah k tomu konaniu (o vývoze). Uviedol všetky skutočnosti, ktoré o diele vedel, nič nezatajil. Žalovaného nezaviedol. Skutočne tu nie sú žiadne okolnosti, ktoré by spochybňovali jeho dobromyseľnosť v súvislosti so žiadosťou o povolenie k vývozu,“ konštatoval predseda senátu. Dodal, že všetky informácie, ktoré ministerstvo potrebovalo pri rozhodovaní o vývoze, malo k dispozícii a naložilo s nimi tak, ako naložilo.

Busta pápeža Pavla V.

Rezort kultúry plánoval v prípade vyhratého sporu hľadať možnosti, ako dostať bustu späť na Slovensko. Čo bude teraz robiť a či sa proti rozhodnutiu súdu odvolá, zatiaľ nekonkretizoval. „Právnici ministerstva kultúry sa musia najskôr oboznámiť s písomným stanoviskom Krajského súdu v Bratislave k jeho dnešnému rozhodnutiu. Minister kultúry následne rozhodne, či sa voči tomuto rozhodnutiu odvoláme,“ reagoval hovorca ministerstva Jozef Bednár.

Guenebeaud po vyrieknutí verdiktu neskrýval spokojnosť. Rozhodnutie vo svoj prospech v podstate aj očakával. Tvrdil, že zrušenie vývozu Maďaričom ho vtedy prekvapilo. „Je to reakcia, ktorú som neočakával a ktorá by sa určite vo Francúzsku nestala a asi to nie je obvyklé ani v iných krajinách,“ povedal obchodník.

Ministerstvo zastavenie vývozu odôvodňovalo tým, že pôvodné povolenie bolo vydané v rozpore so zákonom. Pochybnosti vznikli okolo autorstva busty. Kupujúci v žiadosti hovoril o diele „od Berniniho“. Odborník aukčnej spoločnosti Sotheby's sa vo vyjadrení, ktoré bolo priložené k žiadosti, domnieval, že ide o bustu pripisovanú Berninimu. Ministerskí úradníci však nakoniec formuláciu sami zmenili na „podľa Berniniho“, čo naznačovalo, že nejde o originál.

Aukčná spoločnosť Soga, od ktorej Guenebeaud bustu kúpil, ju mala vedenú ako dielo inšpirované talianskym umelcom. Otázka, či ide o originál, alebo o kópiu, podľa Sogy nie je doriešená, pretože na úrovni strednej Európy nie je znalec, ktorý by sa k tomu vedel definitívne vyjadriť. Konateľ spoločnosti Ladislav Jančo poznamenal, že aukčné domy väčšinou vychádzajú z opatrnosti a používajú rovnakú definíciu ako oni.

„Postupovali sme opatrne. Je veľmi nízka pravdepodobnosť, aby sa umelecké dielo takejto hodnoty a významu nachádzalo na území Slovenska. Samotní dediči nevedeli, odkiaľ a kedy ho ich otec nadobudol. Pán majiteľ sa nikdy ani blízkym osobám nezveril s tým, že by mal originál sochy. Nebol najmenší dôvod predpokladať, že sa u neho nachádza originál v takejto závratnej hodnote,“ povedal Jančo.

Clément Guenebeaud kúpil bustu pápeža Pavla V. za 24-tisíc eur v septembri 2014 od aukčnej spoločnosti Soga. Dielo bolo súčasťou pozostalosti slovenského výtvarníka a zberateľa umenia Ernesta Zmetáka. Guenebeaud požiadal o povolenie vývozu do zahraničia, ktoré aj dostal. Po čase sa busta objavila v Gettyho múzeu v americkom Los Angeles ako doteraz neznáme dielo talianskeho umelca Giana Lorenza Berniniho. Malo ho kúpiť od aukčnej spoločnosti Sotheby's za 30 miliónov eur.

Odhalenie podrobností prípadu vyvolalo okrem spoločenskej diskusie aj čistky na ministerstve. Štátnu radkyňu, ktorá predkladala žiadosť o vývoz, vyhodili, generálny riaditeľ sekcie kultúrneho dedičstva prišiel o funkciu a komisiu, ktorá o vývoze rozhodla, vymenili.