V Luxemburgu chcú viac poznať morálku Procházku

Poradný výbor si od Súdnej rady vyžiadal ďalšie fakty. Záujem má o záznam a prepis rozhovoru medzi Radoslavom Procházkom a Igorom Matovičom o financovaní prezidentskej kampane, z čoho sa stala niekoľkomesačná politická kauza. Výbor tiež chce originál a preklad rozhodnutia o zastavení trestného stíhania v tomto prípade, v ktorom išlo o podozrenie z krátenia dane.

Požaduje tiež záznam a prepis verejného ospravedlnenia Procházku za omyl, ktorého sa dopustil, ako aj zápisnicu a nahrávku z jeho vypočutia na Súdnej rade. Tá mala dokumenty poslať dodnes. Radoslav Procházka tieto požiadavky komentovať nechcel. „Konanie pred výborom je dôverné a ja jeho dôvernosť rešpektujem a zachovávam,“ uviedol pre denník Pravda.

Člen Súdnej rady Jozef Vozár si myslí, že je prirodzené, že výbor chce preskúmať aj morálku a charakter uchádzača o taký významný post. Pripomenul, že námietky voči tejto stránke Procházku ako uchádzača už zazneli aj na Súdnej rade a teraz sa ňou chce pravdepodobne podrobnejšie zaoberať aj výbor.

„Ak by bolo všetko tak, ako má, nevyžiadali by si ďalšie dokumenty, ale by ho zrejme akceptovali,“ poznamenal Vozár. O tom, či môže ísť o náznak zmarenia jeho nádejí na post dodatočného sudcu, špekulovať nechcel, povedal však, že to nemožno vylúčiť.

„Z vyžiadania ďalších podkladov, ktoré sú dosť jasne pomenované, je zjavné, že tam sú prinajmenšom nejaké pochybnosti. Vznikol dopyt po ďalších informáciách, asi sa predložené podklady javili ako nedostatočné. Keby považovali materiály, ktoré majú, za dostatočné, tak by si ďalšie nežiadali,“ zhodnotil vývoj situácie sudca a člen Súdnej rady Dušan Čimo.

Ako ďalej sudca povedal, materiálov, ktoré je potrebné dodať, je relatívne dosť, takže môžu zohrať rolu. V porovnaní s tým, čo sa štandardne predkladá, sa môže javiť, že žiadosť išla buď neúplná, alebo podklady boli poddimenzované.

Prečo si výbor žiada práve tieto dokumenty, môže podľa Čima súvisieť s medializovanými informáciami o Procházkovi. „Ide o špecifikum uchádzača, ktorý ide z aktívnej politiky a pri ktorom tieto otázky môžu vzniknúť,“ uvažoval odborník. Či môže doplnená dokumentácia zavážiť v Procházkov neprospech, to sudca nevedel odhadnúť.

„Závisí, akú mieru dôležitosti im výbor v porovnaní s inými parametrami pridelí. Do procedúry až tak hlboko nevidím, ale viem, že výbor má určité právomoci a má oprávnenie, lebo jeho rozhodnutie bude dosť zásadné a hlavne rešpektované v budúcnosti a malo by byť postavené na pevných základoch, tak verím tomu, že aj tieto veci môžu dokresliť úsudok,“ myslí si Čimo.

Radoslav Procházka neúspešne kandidoval v prezidentských voľbách, bol šéfom strany Sieť, neskôr poslancom, nedávno sa poslaneckého mandátu vzdal. Jeho kandidatúru na post dodatočného sudcu Všeobecného súdu EÚ v Luxemburgu koncom septembra schválila vláda. Vzhľadom na jeho politickú minulosť Procházkovu kandidatúru do Luxemburgu sprevádzala kritika.

Združenie sudcov Za otvorenú justíciu po jeho zvolení Súdnou radou zapochybovalo, či na taký významný sudcovský post stačí odborná pripravenosť kandidáta, ak uňho existujú podozrenia, že morálne zlyhal. Aké zlyhanie malo na mysli, to už nespresnilo. Všeobecnému súdu EÚ zase poslali sťažnosť slovenskí spotrebitelia, ktorí upozorňovali, že Procházka v minulosti zastupoval nebankové subjekty.

Kauza, ku ktorej žiada výbor dokumenty, prepukla pred dvomi rokmi. Igor Matovič (OĽaNO) tri mesiace po prezidentských voľbách vyhlásil, že Procházka chcel ako prezidentský kandidát umiestniť časť inzercie v jeho novinách bez dokladov.

Najskôr tvrdil, že o tomto tvrdení nemá žiaden dôkaz, neskôr priznal nahrávku rozhovoru, z ktorej bola medializovaná najskôr časť a napokon celá. Pre podozrenie zo spáchania trestných činov sa prípadom zaoberali orgány činné v trestnom konaní. Polícia však nakoniec vec uzavrela.

Slovensko je posledná krajina, ktorá ešte neobsadila post dodatočného sudcu Všeobecného súdu EÚ v Luxemburgu. Tieto miesta vznikli v rámci reformy a rozširovania súdu a počítalo sa s tým, že noví sudcovia budú zaradení do senátov a pracovať začnú od septembra. Kandidátku Máriu Patakyovú v Luxemburgu odmietli pre neznalosť francúzštiny, ktorá je pracovným jazykom súdu. V júni kandidát Ján Mazák nezískal dostatok hlasov členov Súdnej rady.