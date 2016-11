Ako si rozdelia exekútori tie isté autá?

Problém je však v tom, že asi pred pol rokom priklepol súd tieto isté autá ako odškodné pre inú sudkyňu.

Okresný súd Bratislave I včera rozhodoval o exekučnom nároku sudkyne Najvyššieho súdu Jany Zemkovej. Tá žiada 100-tisíc eur za to, že mala nižší plat ako sudcovia bývalého Špeciálneho súdu. Okresná sudkyňa sa priklonila na stranu Zemkovej, podľa nej sa Zemková nachádza v stave neudržateľnej nespravodlivosti.

Kto však získa výťažok z predaja týchto áut, je otázne. Obe vozidlá totiž v máji ten istý súd dal do exekúcie, ktorú navrhla sudkyňa Elena Kováčová. Potvrdil to hovorca Najvyššieho súdu Boris Urbančík. „V oboch prípadoch by malo ísť o rovnaké autá,“ povedal hovorca. Ani jedno rozhodnutie okresného súdu nie je právoplatné, Najvyšší súd sa proti obom odvolal. Tvrdí, že vozidlá potrebuje na zabezpečenie činnosti súdu.

Najvyšší súd má k dispozícii v súčasnosti päť áut. Sudkyňa včera uznala, že tri autá, ktoré mali byť tiež predmetom exekúcie, teda Škoda Superb, Škoda Octavia combi a Minivan sú pre fungovanie Najvyššieho súdu nevyhnutné. Právny zástupca Najvyššieho súdu argumentoval, že prostredníctvom všetkých piatich vozidiel zabezpečujú napríklad prepravu spisových materiálov medzi pracoviskami súdu či dopravu delegácií súdov zo zahraničia alebo sudcov. Ak o ne prídu, hrozí podľa právneho zástupcu „neodvratný zásah do práv tisícov účastníkov konaní“.

Okresný bratislavský súd priznal ešte pred šiestimi rokmi 11 sudcom Najvyššieho súdu po stotisíc eur ako náhradu nemajetkovej ujmy za to, že mali nižší plat ako sudcovia bývalého Špeciálneho súdu. Sudcovia Najvyššieho súdu tvrdili, že zákon ich diskriminuje, pretože prideľuje sudcom Špeciálneho súdu špeciálne príplatky, zatiaľ čo im nie.

Ústavný súd v roku 2009 rozhodol, že príplatky sudcov Špeciálneho súdu sú diskriminačné, parlament ich znížil zo šesťnásobku priemernej mesačnej mzdy na dvojnásobok. Neskôr tiež rozhodol, že sudcovia, ktorí požadovali od štátu odškodnenie, nemôžu rozhodovať v konaniach svojich kolegov, ktorí tiež žalujú štát.