Úrad zrušil kolaudačné rozhodnutie k Zelenej žabe

Mesto vydalo kolaudačné rozhodnutie na prívod inžinierskych sietí do areálu Zelená žaba ešte pred rokom. Začiatkom augusta 2015 kúpalisko po komplexnej rekonštrukcii odovzdali do prevádzky a funguje doteraz. Pred tromi mesiacmi však prokurátor Okresnej prokuratúry v Trenčíne podal protest proti spomínanému kolaudačnému rozhodnutiu a navrhol ho zrušiť ako nezákonné. Protestom sa zaoberal Okresný úrad v Trenčíne.

„Okresný úrad vyhovel protestu prokurátora a napadnuté rozhodnutie prvostupňového orgánu ruší a vec vracia na nové konanie. Stavebný úrad v Trenčianskych Tepliciach bude musieť tento problém riešiť nanovo v prvostupňovom konaní,“ povedal Milan Petrík, vedúci odboru výstavby a bytovej politiky okresného úradu.

Prokuratúra aj okresný úrad vyčítali kolaudačnému rozhodnutiu viaceré nedostatky. Sú to predovšetkým chybné čísla parciel uvedené v rozhodnutí a tiež to, že na kolaudačné konanie neboli prizvaní všetci účastníci. Legendárne kúpalisko zrekonštruoval holding Synot, ktorého hlavným biznisom sú stávky a lotérie. Spoločnosť Kúpele Zelená žaba, ktorá patrí do tohto holdingu, rozhodnutie okresného úradu zatiaľ nekomentovala. „Nemáme túto informáciu, takže sa k tomu nevieme vyjadriť,“ povedal Ján Svoboda, konateľ spoločnosti.

Ani mesto Trenčianske Teplice ešte nemá rozhodnutie, ktoré okresný úrad vydal 16. novembra 2016. V každom prípade však chce využiť opravný prostriedok a odvolať sa na nadriadený orgán, čiže na ministerstvo dopravy.

„Domnievame sa, že opravy rozhodnutia, ktoré sme urobili, sú dostačujúce na to, aby naše kolaudačné rozhodnutie k sieťam, ktoré vedú ku kúpalisku Zelená žaba, bolo stále právoplatné. Kľúčové pre nás je, že z vecnej stránky mesto nepochybilo, sú tam len formálne náležitosti,“ zdôraznil primátor Štefan Škultéty.

V súčasnosti nehrozí, že by tieto spory viedli k zatvoreniu kúpaliska. Niektoré jeho časti sú v prevádzke celoročne, napríklad saunový svet umiestnený v lesnom prostredí.