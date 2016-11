Poslanci zahraničného výboru urobia v rezorte diplomacie prieskum

Zároveň výbor požiada plénum NR SR, aby zaviazalo v tejto súvislosti Najvyšší kontrolný úrad, aby vykonal v rezorte kontrolu. Na rokovaní výboru dnes pred jeho členmi vystúpila bývalá zamestnankyňa MZV Zuzana Hlávková, ktorá sa ohradila proti tvrdeniam, že v rezorte pracovala ako referentka, ako pôvodne uvádzalo MZV. Na ministerstve pracovala ako štátny radca.

Poslancov informovala, aký bol postup pri výbere agentúry, ktorá zabezpečovala kultúrne podujatie. Na začiatku boli oslovené tri agentúry. Vykonal sa cez ne prieskum trhu. Následne bola vybraná agentúra Evka, pričom sa spísala zápisnica o víťaznom návrhu, kde však neboli uvedené nevýherné ponuky. Zápisnica prešla podpisovaním na kompetentných odboroch MZV. Napokon všetko podpisoval vedúci služobného úradu. „Žiadame, aby MZV zverejnilo vykonaný prieskum trhu, ponuku zapojených agentúr, faktúry MZV a Evky, zápisnicu z verejného obstarávania. MZV nemá čo skrývať a mali by nechať prehovoriť zamestnancov odboru komunikácie a sekretariátu predsedníctva,“ vyhlásila Hlávková.

Gabriel Šípoš z Transparency International Slovensko žiadal, aby MZV zverejnilo všetky zápisnice a zmluvy. „Nevidíme dôvod, aby neboli zverejnené zmluvy. Prístup informácií nemôže byť limitovaný osobnými stretnutiami. Právo na informácie majú všetci občania,“ zdôraznil. S jeho postojom sa stotožnil aj predseda výboru a koaličný poslanec František Šebej (Most-Híd).

Minister zahraničných vecí v piatok na rokovanie neprišiel, pretože je v zahraničí. Zastupoval ho štátny tajomník Ivan Korčok. Podľa neho je dobré, že členovia výboru schválili poslanecký prieskum. Pripomenul, že MZV samo žiadalo všetky kontrolné úrady, aby na obvinenia zareagovali. Zároveň však upozornil, že Transparency International nevyužila zákonné možnosti, keď nebola spokojná s odpoveďami rezortu na svoje otázky.

Nezisková mimovládna organizácia Transparency International Slovensko (TIS) na svojom facebookovom profile v stredu 23. novembra zverejnila, že NKÚ im listom oznámil, že o tom, či bude ich podozrenia súvisiace s predsedníckymi podujatiami preverovať, rozhodne v prvej polovici roka 2017.

Ako ďalej píše TIS, skutočné preverovanie by zrejme trvalo ďalšie mesiace. Zároveň vyzvali ľudí, že ak si myslia, že NKÚ so svojimi 330 zamestnancami a osemmiliónovým rozpočtom by mal urobiť kontrolu na ministerstve zahraničných vecí čo najskôr, nech to úradu slušne a vecne napíšu na adresu info@ nku.gov.sk. TIS priložila aj fotografiu listu. V ňom sa píše, že NKÚ priebežne monitoruje jednotlivé podujatia viažuce sa na predsedníctvo našej krajiny na najvyššej európskej úrovni. „Rozhodnutie o zriadení mimoriadnej kontroly do plánu kontrolných akcií realizovaných v roku 2017 naším úradom môžete očakávať v prvej polovici budúceho roka, po ukončení predsedníctva SR v Rade Európskej únie.“

Riaditeľ TIS Gabriel Šípoš v pondelok 21. novembra informoval, že Transparency v súvislosti s údajne predraženými kultúrnymi podujatiami k predsedníctvu v Rade EÚ poslala oficiálne podnety na kontrolu na Najvyšší kontrolný úrad, Protimonopolný úrad, ako aj Úrad pre verejné obstarávanie.