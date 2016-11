Fico: S Bieloruskom chce spoluprácu najmä v oblasti farmácie

Ako dodal, konkrétni členovia delegácií, pokiaľ ide o tieto oblasti, dostali jasné úlohy. Fico sa stretol aj s prezidentom Alexandrom Lukašenkom a otvoril nové priestory slovenského veľvyslanectva v Bielorusku.

„Ako absolútnu prioritu sme označili spoluprácu v oblasti farmaceutického priemyslu. Ide predovšetkým o výskum, ale aj samotnú produkciu liečiv, ktoré sa budú používať pri liečení onkologických chorôb či ďalších ťažkých ochorení,“ informoval slovenský premiér. Podľa Fica takisto ponúkame spoluprácu slovenských firiem, ktoré produkujú osobitné laserové zariadenia na spracovanie tvrdého a mokrého dreva. Veľkú perspektívu má podľa Fica aj spolupráca v oblasti gumárenského priemyslu.

Predseda vláda SR Robert Fico (druhý zľava) a predseda vlády Bieloruska Andrej Kobjakov (druhý sprava) počas podpisu spoločného komuniké o spolupráci. Autor: SITA, Ľudovít Vaniher

Pokiaľ ide o jadrovú energetiku, Fico priznal, že na ňu existujú rôzne pohľady, ale Slovensko aj Bielorusko jadro rešpektujú. „Sú tu prvé spoločné projekty, pokiaľ ide o spoluprácu v oblasti riadenia procesov pri štartovaní energetických zariadení. Takisto existuje spolupráca pri výstavbe malých vodných elektrární na území Bieloruska,“ informoval Fico.

Piatou oblasťou je petrochemický priemysel. „Predovšetkým je tu záujem slovenských firiem vyvážať z Bieloruska na územie Slovenska petrochemické výrobky, napríklad v podobe skvapalneného plynu,“ uviedol premiér.

Snaha posilniť ekonomickú výmenu

Ako Fico uviedol, vzájomnú ekonomickú výmenu treba posilňovať. Rovnako je povinnosťou rozvíjať vzťahy aj na politickej úrovni, či už exekutívnej, alebo parlamentnej. „V roku 2015 bola obchodná výmena 170 miliónov dolárov, pričom pred piatimi rokmi dosahovala až 270 miliónov dolárov. Domnievam sa, že treba maximálne zvýšiť nielen kvantitatívnu, ale aj kvalitatívnu úroveň našich ekonomických vzťahov,“ povedal zase Kobjakov Ficovi.

Bieloruský premiér vidí priestor na zlepšenie spolupráce aj v oblasti vedy či kultúry. Dodal, že v Bielorusku pôsobí 28 firiem so slovenským kapitálom.

Návšteva premiéra Fica v Bielorusku podľa neho znamená, že Slovensko je pripravené na konštruktívnu diskusiu. Fico ďalej informoval, že bieloruského šéfa vlády pozval na návštevu Slovenska. Bol by rád, ak by vtedy zasadla tiež zmiešaná komisia pre hospodársku spoluprácu a podpísali by dohodu o vedecko-technickej spolupráci.

Zrušené sankcie

Premiér Fico sa v Minsku stretol aj s prezidentom Alexandrom Lukašenkom. Pripomenul mu, že prvýkrát bol na návšteve Bieloruska v roku 2003 ako opozičný poslanec. Fico tvrdí, že je rád, že jeho vláda pokračuje v dialógu s Minskom, keďže Bielorusko považuje za spriatelenú krajinu. „Mrzí ma, že kvalita vzťahov sa nepodarila pretaviť aj do lepších ekonomických vzťahov,“ povedal Fico Lukašenkovi. Premiér takisto ocenil februárové zrušenie sankcií.

O sankciách Fico hovoril aj v súvislosti s projektom Východného partnerstva. „Slovensko ako predsedajúca krajina v Rade EÚ má záujem aj na diskusiách, ktoré sa týkajú vzťahov medzi Bieloruskom a EÚ. Vítam, že vo februári tohto roku zrušili absolútnu väčšinu sankcií. Toto uvoľnenie vzťahov ešte viac priblíži záujmy EÚ a Bieloruska,“ uviedol Fico.

Slovenský predseda vlády v Minsku podpísal aj komuniké o spolupráci, medzivládnu dohodu medzi rezortmi vnútra o spolupráci pri mimoriadnych situáciách. Takisto slávnostne otvoril nové priestory slovenského veľvyslanectva v Bielorusku. Premiér tiež položil vence k Pamätníku víťazstva na Námestí víťazstva.