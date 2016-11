Verejnoprávna televízia urobila galavečer za vyše 300-tisíc

vv, Pravda |

Keď dvaja robia to isté, nemusí to byť to isté. Na adresu rezortu diplomacie sa v týchto dňoch spustila vlna kritiky za galavečer k prezentácii loga Slovenska k nášmu predsedníctvu v Rade Európskej únie. Podobne ako v prípade ministerstva, teda priamym zadaním, riešil svoj galavečer aj verejnoprávny Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS).