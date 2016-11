Za prehru na súde sa pomstil rádioaktívnymi listami

Prípad už vyšetruje Národná kriminálna agentúra. „Vyšetrovanie kvalifikujeme ako podozrenie zo spáchania trestného činu terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme a v súbehu s trestným činom nedovoleného držania a výroby jadrových materiálov a rádioaktívnych látok," uviedol prezident Policajného zboru Tibor Gašpar. Páchateľovi hrozí väzenie 20 až 25 rokov, v prípade terorizmu doživotie.

Polícia podľa zistení Pravdy preveruje podozrenie, že kontaminované listy posielal muž z východného Slovenska. Ten mal prehrať súdne konanie na popradskom okresnom súde a jednu takúto zásielku adresoval popradskému sudcovi. Ďalšiu nasmeroval na rezort spravodlivosti po tom, čo od neho nedostal odpoveď na svoju sťažnosť.

Podozrivé zásielky podľa Gašpara zaslal páchateľ či páchatelia postupne. Prvá bola doručená Okresnému súdu v Poprade ešte siedmeho novembra. Druhá prišla deň na to na Okresný súd v Považskej Bystrici. Ministerstvo spravodlivosti v Bratislave si kontaminovanú zásielku prevzalo tento týždeň v utorok, v stredu zas kežmarský okresný súd a Krajské riaditeľstvo PZ v Prešove. „Každá táto zásielka má isté odlišnosti a rozdiely," zhodnotil Gašpar.

Listy už preskúmali experti, ktorí potvrdili prítomnosť amerícia. „Treba povedať, že ide o stopovú kontamináciu, aby nemal niekto predstavu, že v obálke bolo 20 alebo 30 gramov prášku. Nejde o jadrový útok," upozornil policajný prezident.

Zdravie nemalo byť ohrozené

Obsah rádioaktívneho prvku v jednej z obálok bol podľa policajného prezidenta troj- až štvornásobne vyšší oproti jeho prirodzenému výskytu v prírode. Nebezpečenstvo vzniká až pri 25-násobnom prekročení prirodzenej koncentrácie. Zdravie toho, kto sa dotkol obálky, by nemalo byť ohrozené. Iné však je, ak človek túto látku vdýchol. „Nevieme posúdiť mieru vnútornej kontaminácie, ktorá môže nastať pri vdýchnutí alebo vnútornom užití. A tu sme odkázaní na Úrad verejného zdravotníctva," skonštatoval Gašpar.

Úrad verejného zdravotníctva nás však odporučil späť na rezort vnútra. Podľa Martiny Merkovej z mediálneho odboru hygienici zatiaľ nerobil merania, či boli ohrození niektorí ľudia. „K uvedenému nedisponujeme informáciami, odporúčame obrátiť sa na ministerstvo vnútra," dodala. Policajný prezident k tomu iba dodal, že polícia pripravuje aj preventívnu akciu pre pracovníkov podateľní, aby vedeli, ako manipulovať s takýmito zásielkami.

Vzácne Amerícium

Riaditeľ Ústavu anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied Miroslav Boča nechce veriť, že by v obálke mohlo byť amerícium, pretože sa k nemu takmer nedá dostať. „Ide o prvok ani nie je tak vzácny, ako skôr komplikovaný, problematický a nebezpečný. Vzniká v jadrových reaktoroch a bežný človek k nemu nemá vôbec prístup," povedal Boča. Ak išlo skutočne o amerícium, mohol to podľa neho urobiť niekto, kto má prístup k jadrovým reaktorom. „Keby však voľne manipuloval s týmto prvkom, tak buď už je mŕtvy, alebo umrie behom mesiaca," doplnil šéf ústavu. Boča však uviedol, že nechce spochybňovať odborné analýzy.

Amerícium je striebrosivý kov, patriaci do skupiny ťažkých prvkov. V obálke podľa riaditeľa ústavu mohol byť vo forme oxidu, napríklad ako prášok.

Odkiaľ pochádza radioaktívna látka?

Keďže ide o vysoko radioaktívnu látku, pre človeka, ktorý s ňou manipuluje, je nebezpečná. Poškodenie zdravia závisí od množstva radiácie, ktorej bol človek vystavený. Čo sa týka obálky, do kontaktu s ňou prišli nielen v podateľniach, ale aj poštári či šoféri.

„Radioaktívna stopa musí byť zanechaná po celej ceste toho listu," myslí si Boča s tým, že trasu treba preveriť, či tam nezostala nejaká radiácia. Expertíza by podľa neho mala ukázať, do akej miery bolo žiarenie škodlivé. Existujú na to normy, čo sa považuje ešte za bezpečnú dávku žiarenia a čo už nie.

Podľa bezpečnostného analytika Milana Žitného je len zopár miest, odkiaľ sa môže táto látka získať. „Amerícium sa vyrába z plutónia v jadrovom reaktore, to znamená, že sa dá sa k nemu dopracovať len na špeciálnych miestach. Tento človek mohol byť od fachu, niekto, kto má k takému niečomu prístup," myslí si Žitný. Teraz by sa mali preskúmať odborné pracoviská, ktorých na Slovensku nie je veľa. Žitný nevylučuje ani možnosť, že nebezpečnú látku mohol doviezť zo zahraničia. „Dôležité je to čo najrýchlejšie lokalizovať, odkiaľ to vyšlo. Pretože nie je vylúčené, že sa môže niečo podobne vyskytnúť znova," upozornil analytik.