Predsedníctvo KDH na mimoriadnom sneme navrhuje zmenu

Zľava: Člen predsedníctva KDH Andrej Klapica, člen predsedníctva KDH Ivan Štefanec, členka predsedníctva KDH Eva Grey, členka predsedníctva Renáta Ocilková, podpredseda KDH Pavol Zajac, predseda KDH Alojz Hlina, podpredseda Milan Majerský, podpredseda KDH Peter Bobula, členka predsedníctva Miroslava Szitová a člen predsedníctva KDH Albín Maslaňák počas hlasovania na rokovaní mimoriadneho snemu strany KDH v septembri. Autor: SITA, Marek Mrvis

„O rozsahu navrhovaných zmien stanov boli podrobne informovaní všetci delegáti snemu prostredníctvom našich vnútrostraníckych informačných kanálov. O rozsahu prijatých zmien stanov budeme informovať na tlačovej besede po skončení snemu," povedal hovorca KDH Stanislav Župa.

Podľa pôvodného návrhu mal väčšie kompetencie pri navrhovaní kandidátov do volených funkcií získať predseda. Len on mal získať právo navrhovať kandidátov na poslancov Národnej rady SR a Európskeho parlamentu a tiež kandidáta na prezidenta SR. Vedenie hnutia teraz predložilo návrh, aby túto kompetenciu získalo celé predsedníctvo. Niektorým delegátom však prekáža aj takáto úprava, pretože ide o odobratie kompetencie členom rady KDH, ktorí týmto právom disponujú podľa platného znenia stanov.

Hnutie chce mať aj sympatizantov

Predsedníctvo zmenilo aj ďalší svoj návrh. Predsedníctvo KDH v septembri navrhovalo, aby mohlo po prerokovaní so zástupcami dotknutého orgánu hnutia zrušiť nadpolovičnou väčšinou všetkých členov uznesenie iného orgánu hnutia, okrem Snemu KDH, Rady KDH, Rozhodcovského súdu a kontrolných komisií do 14 dní odo dňa, keď sa o tomto uznesení dozvedelo, najneskôr však do 30 dní odo dňa, keď bolo toto uznesenie schválené. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na zrušenie výsledkov volieb alebo disciplinárneho konania. Tento návrh sa teraz mení tak, že predsedníctvo môže zrušiť uznesenie orgánu, ten však toto právo veta môže prelomiť schválením väčšinou.

V nezmenenej podobe majú zostať návrhy, podľa ktorých členom KDH sa nemôže stať ten, kto bol pred rokom 1989 členom Štátnej bezpečnosti, alebo jej spolupracovníkom, príslušníkom Ľudových milícií, alebo funkcionárom komunistickej strany. Členstvo v hnutí nebude môcť získať ani ten, kto bol členom strany založenej na komunistickej, fašistickej alebo extrémistickej ideológii.

Predsedníctvo chce, aby hnutie malo nielen registrovaných členov, ale aj sympatizantov. Sympatizantom KDH sa môže stať ten, kto sa stotožňuje s myšlienkami a hodnotami hnutia a chce prispievať k ich realizácii. Vytvoriť sa má aj nový Zbor poradcov. Podľa návrhu predsedníctvo má zmenou stanov získať aj väčšie kompetencie. Napríklad získa právomoc viesť disciplinárne konanie voči členovi hnutia a rozhodnúť o uložení sankcie aj vtedy, keď nižší stranícky orgán je nečinný.

Okrem zmeny stanov delegáti, ktorých bolo pozvaných na snem 386, budú schvaľovať programový dokument s názvom Nový November. „Program obsahuje podporu rodiny, starostlivosť o rodičov, banku pre chudobných, pomoc vylúčeným spoločenstvám, boj s úžerníkmi, gazdovský zákon či zriadenie postu ombudsmana pre dodávateľov tovarov pre supermarkety, ktorý by zastupoval záujmy dodávateľov a živnostníkov,“ uviedol Župa.