Fico: Podozrenia o predsedníctve v Rade EÚ sú nezmyselné a vymyslené

Premiér v diskusii Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) – Sobotné dialógy na Rádiu Slovensko z toho opakovane obvinil médiá, vrátane RTVS, pričom moderátora relácie Sobotné dialógy Branislava Dobšinského označil za „opozičného novinára“. Predsedníctvo v EÚ je šanca, ktorá prichádza raz za 15 rokov, upozornil premiér v diskusii.

Kauza je podľa neho nezmyselná a vymyslená, ide o snahu prekryť význam a úspech slovenského predsedníctva. Rozpočet 70 miliónov eur na predsedníctvo nebude prekročený, naopak, deväť miliónov eur sa vráti do rozpočtu, povedal premiér. Slovensko je ako predsedajúca krajina EÚ úspešné. Podľa Fica sa SR medzi iným podarilo presvedčiť európsku 27-ku, že EÚ je potrebný projekt, počas predsedníctva sa ratifikovala dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Kanadou (CETA) a Parížska dohoda o klimatických zmenách.

Premiér stojí za Lajčákom

Premiér je hrdý na Miroslava Lajčáka, jeho profesionálnu prácu diplomata a úspechy vo svete, vrátane toho, že bol druhý najúspešnejší v boji o post generálneho tajomníka OSN. Lajčák podľa Fica robí všetko preto, aby tento vymyslený prípad objasnil. „Trvám na tom, že minister má moju plnú dôveru, trvám na tom, že nebol porušený žiadny zákon, trvám na tom, že nič nebolo predražené a všetko prebehlo tak, ako malo prebehnúť," zdôraznil predseda vlády, ktorý sa domnieva, že Miroslav Lajčák komunikuje dostatočne so všetkými príslušnými úradmi, s tými, čo sa pýtajú.

„Ja nebudem ponúkať hosťom zo zahraničia párky s horčicou a nebudem sem volať amatérske dychové muziky," povedal premiér k výške nákladov na slávnostný galavečer k predstaveniu predsedníckeho loga a otvárací koncert pre verejnosť.

Fico kritizoval médiá

Podľa predsedu vlády médiá zneužívajú slobodu, ktorú majú k dispozícii, pritom Slovensko je v slobode médií 12. na svete. „Médiá zneužívajú slobodu, ktorú majú k dispozícii – vybrané médiá, nehovorím o všetkých, ale patrí bohužiaľ, medzi tieto médiá aj Slovenský rozhlas a Slovenská televízia, na cielené útoky proti vláde a slovenskému predsedníctvu." Ako povedal, preukázateľne porušujú zákon tým, že neuverejňujú reakcie, ale len jednostranné pozície.

Fico si stojí za vyjadrením na adresu novinárov, o ktorých na tlačovej besede v stredu 23. novembra po rokovaní vlády povedal „niektorí z vás sú špinavé protislovenské prostitútky“. „Ak chcete, tak ten výraz zopakujem ešte raz a budem tvrdiť, že je tu skupina novinárov a médií, ktorí cielene poškodzujú záujmy Slovenskej republiky a povedal som to úmyselne, povedal som to zreteľne, bez akéhokoľvek zaváhania, aby som poukázal na praktiky, ktoré médiá majú vo vzťahu k vláde, k Slovensku a k dobrým veciam, ktoré sa dnes na Slovensku dejú“. Konkretizoval, že môže hovoriť o novinároch „napríklad z bulváru, denníka SME, denníka N, Slovenskej televízie a Slovenského rozhlasu“.

Predseda vlády v diskusii ďalej povedal, že „sú tu médiá, niektorí vlastníci médií a časť novinárov, ktorí úmyselne idú proti vláde, proti Slovensku a poškodzujú záujmy tejto krajiny. A budem to opakovať dookola a mám právo na takéto opakovanie, pretože nikdy som nezasiahol do slobody médií a Slovensko patrí medzi najslobodnejšie krajiny na svete, pokiaľ ide o médiá“. Klasické médiá by podľa Fica mali pracovať na tom, aby zlepšili svoju dôveryhodnosť u verejnosti.

Premiér nechce obmedzovať slobodu médií. „Nebudeme prijímať žiadne zákony, tak ako sme vytvárali slobodný priestor v rokoch 2012 – 2016, tento slobodný priestor budete mať. Slovensko bude jedna z najslobodnejších krajín, pokiaľ ide o médiá. Ale nebudem ticho, už nebudem ticho, po tomto všetko, čo predvádzate," dodal Robert Fico v relácii RTVS v súvislosti s medializovanou kritikou organizácie a finančných nákladov úvodných podujatí slovenského predsedníctva v Rade EÚ.

Lajčák prezidentom?

K údajnej kandidatúre Miroslava Lajčáka na prezident SR sa Fico nevyjadril, podľa neho je to predčasné. K rozpočtu SR pripomenul, že už po piaty raz bol zaradený medzi najlepšie v EÚ. Rokovací poriadok, ktorú poslancom Národnej rady SR vrátil prezident, Smer v parlamente podporí.