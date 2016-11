Kiska: Castra by mali hodnotiť Kubánci, prajme im slobodu

„S manželkou sme si požičali auto, dozadu sme posadili domáceho sprievodcu a tri týždne sme cestovali hore-dolu naprieč celou Kubou. Hádam, nikde na svojich potulkách svetom som nevidel toľko smutných ľudí. Inteligentných, túžiacich po slobode a normálnom živote," vyjadril Kiska na sociálnej sieti.

Ako jednu zo svojich skúseností spomenul, že učiteľkin plat na Kube bol deväť dolárov mesačne. „Kuracie mäso bolo iba pre turistov, pre domácich kuracie krky. Koncert hudby s tridsiatimi účinkujúcimi a štyrmi divákmi. Bolo toho skutočne veľa," napísal.

Na Fidela Castra podľa neho panovali rozličné názory. „Jedni sa tešili, že keď zomrie – už vtedy sa hovorilo o jeho problémoch so zdravím – príde sloboda. Druhí, ľudia na vidieku, si ho nevedeli vynachváliť. Dostali pôdu, mohli na nej sami pracovať. V dome s oknami bez skiel bol v obývačke moderný televízor," zaspomínal s tým, že vodca Fidel sa rozhodol niektorým rodinám darovať taký darček.

„Keď som začiatkom tohto roku prijal podpredsedu Rady ministrov Kuby, snažil som sa mu aj na príklade Slovenska vysvetliť, aká je demokracia, možnosť slobodne vyjadriť názor, hoci aj kritický, pre rozvoj krajiny dôležitá," dodal. Podľa Kisku všetci robíme chyby a každý rozumný človek by mal chcieť, aby ho na jeho chyby druhí ľudia upozornili bez toho, aby mali obavu, že za svoj názor pôjdu do väzenia.

„Castro zomrel. Tí, ktorí by mali hodnotiť jeho život, sú v prvom rade Kubánci. Ľudia, ktorým ovplyvnil život. My ostatní by sme im mali želať, aby Kuba bola šťastnou krajinou a skutočne sa raz stala pre svojich občanov ostrovom slobody," uzavrel.

Bývalý kubánsky prezident Fidel Castro zomrel v piatok 25. novembra večer vo veku 90 rokov, informovala o tom kubánska agentúra Prensa Latina. „Túto smutnú správu priniesol prezident Raúl Castro prostredníctvom vystúpenia v štátnej televízii," napísala Prensa Latina. Prezident ďalej uviedol, že telo bývalého revolučného vodcu podľa jeho želania spopolnia. Fidel Castro vládol na Kube 47 rokov.