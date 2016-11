Fico: Slobodu tlače neobmedzím, ale na kroky poukazujem

Návšteva v Bielorusku

Slovensko má podľa neho záujem na spoločných projektoch s Bieloruskom v oblasti farmácie, drevárskeho priemyslu, gumárenského priemyslu, jadrovej energie a petrochemického priemyslu. K tomu, že Lukašensko je označovaný ako posledný politický diktátor, Fico povedal, že v Bielorusku je typický prezidentský systém. „Nemôžeme opomínať tento fakt. V Minsku sme podpísali významné dohody. Každá krajina by sa mala zaoberať sama sebou. Nemám dôvod zasahovať do vnútroštátnych záležitosti iných štátov. Nech si každý spôsob života určuje ako chce,“ povedal s tým, že v Bielorusku sú veľké obchodné príležitosti aj v oblasti biomedicíny. Cestu považuje za maximálne úspešnú. Dodal, že predseda vlády Bieloruska príde na Slovensko pravdepodobne v marci. Projekty, o ktorých v Bielorusku hovorili, sú podľa Fica reálne.

Drahé nákupy v Nemocnici svätého Michala

Ku kauze predraženého tendra v Nemocnici svätého Michala v centre Bratislavy Fico povedal, že je to bublina ako mnohé ďalšie. Podľa neho finančná skupina Penta cez svoje médiá útočí na zdravotníctvo, aby si v rezorte upevnila svoje postavenie. Nadácia Zastavme korupciu tvrdí, že Nemocnica sv. Michala v Bratislave nakúpila zdravotnícke vybavenie predražene.

Ako uviedol jej riaditeľ Pavel Sibyla, v tendri sa nakupovalo zhruba 900 rôznych položiek. Nadácia mala k dispozícii od Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR databázu nákupov rôzneho zdravotníckeho tovaru z minulosti. Riaditeľ nemocnice Marián Križko odmieta predraženie a nadáciu považuje za politicky motivovanú.

Rovnako to vníma aj Fico, podľa ktorého by si mali celú situáciu prediskutovať riaditeľ nemocnice s predstaviteľmi nadácie. Dodal, že po otvorení nemocnice mali médiá 14 informácií o nákupe a nikto nič nepovedal. „Je to politická hra nadácie, ktorá je príprava na politickú stranu,“ dodal.

Fico kritizoval médiá

Fico vyjadril svoj názor, že médiá vytvárajú atmosféru, že u nás je všetko zle. „V tejto krajine majú médiá obrovskú slobodu. Neurobili sme počas našej vlády nič, pokiaľ ide o slobodu tlače, neobmedzili sme ju. Časťou médií sa absolútne zneužíva. Ak takto budú niektoré médiá pokračovať, že budú útočiť voči tejto vláde, nebudem tolerovať takéto správanie sa médií. Nebudem však robiť ani žiadne zásahy do mediálneho priestoru,“ povedal s tým, že na druhej strane bude na takéto kroky médií poukazovať otvorene. „Musíme hovoriť o tom, aké praktiky využívajú médiá. Mne a Smeru nikto nič nedaroval,“ dodal.

Obáva sa toho, že RTVS stratila svoju verejnoprávnosť. „Sú tu médiá, ktoré z rôznych dôvodov tvrdo poškodzujú túto krajinu,“ povedal. Podľa neho sú na Slovensku zastabilizované ceny, dvíhame minimálnu mzdu, približujeme sa k priemeru životnej úrovne EÚ. „Buďme kritickí tam, kde máme byť kritickí. Ak urobím chybu, dajte mi za uši, ale nie, ak to má byť umelý útok,“ povedal.

Stojí za Lajčákom

Ku kauze predražených podujatí nášho predsedníctva v Rade EÚ uviedol, že z vyčlenenej sumy na predsedníctvo sme deväť miliónov eur ušetrili. „Takéto podujatia sú často o symboloch. Môžeme byť pyšní, že máme diplomata Miroslava Lajčáka,“ povedal s tým, že Lajčák dával veľký pozor na to, aby všetko bolo transparentné. „On sám je otvorený kontrole,“ dodal. Podľa neho je kauza útokom proti slovenskému predsedníctvu aj proti Lajčákovi.